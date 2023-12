Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα: Η επιστροφή από τη διασκέδαση κατέληξε σε τραγωδία

Πως συνέβη του δυστύχημα με το αυτοκίνητο των δυο νέων που επέστρεφαν από νυχτερινή διασκέδαση.

Ένας 22χρονος έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή του κόμβου της Στέρνας στην Αργολίδα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο άτυχος νεαρός μαζί με τον φίλο του, που επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο, επέστρεφαν στα σπίτια τους, μετά από νυχτερινή διασκέδαση.

Στο σημείο του τροχαίου δυστυχήματος έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής με δύο οχήματα, απεγκλώβισαν τους νεαρούς και τους μετέφεραν με πλήρωμα και ασθενοφόρο στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του ενός, του 22χρονου νεαρού.

