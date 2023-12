Life

Ο Βιν Ντίζελ αρνείται τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρώην βοηθός του Αμερικανού σκηνοθέτη, ηθοποιού και παραγωγού κατέθεσε μήνυση εναντίον του υποστηρίζοντας ότι την κακοποίησε σεξουαλικά.

-

Ο Βιν Ντίζελ αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς για σεξουαλική επίθεση που διατυπώνει εναντίον του πρώην βοηθός του, ανέφερε ο δικηγόρος του, Μπράιαν Φρίντμαν.

Η πρώην βοηθός του Αμερικανού σκηνοθέτη, ηθοποιού και παραγωγού κατέθεσε μήνυση εναντίον του υποστηρίζοντας ότι την κακοποίησε σεξουαλικά, όταν εργαζόταν μαζί του το φθινόπωρο του 2010 κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Fast Five».

Στα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στο Λος Άντζελες, η βοηθός του Άστα Γιόνασον υποστηρίζει ότι προσελήφθη από την εταιρεία του Βιν Ντίζελ, One Race, για να εργαστεί για τον ηθοποιό ενώ το «Fast Five» γυριζόταν στην Ατλάντα. Στις ευθύνες της ήταν η διοργάνωση πάρτι, να συνοδεύει τον Βιν Ντίζελ σε πάρτι και να παραμένει κοντά του σε περίπτωση που φωτογραφιζόταν με γυναίκες σε εκδηλώσεις χωρίς την παρουσία της μακροχρόνιας σχέσης του.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα έγγραφα, η Γιόνασον κατηγορεί τον Βαν Ντίζελ ότι στη σουίτα του στο ξενοδοχείο St. Regis την παρενόχλησε σεξουαλικά μετά από πάρτι. Εκείνη αντιστάθηκε και ώρες αργότερα η Σαμάνθα Βίνσεντ αδερφή του Βιν Ντίζελ και πρόεδρος της εταιρείας του την κάλεσε και την απέλυσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Ναρκωτικά - Λιμενικοί: Η μετάθεση, η “ρουτίνα” και ο εθισμός

Θεσσαλονίκη – Revenge porn: Αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει πριν συλληφθεί

Κολωνός – βιασμός 12χρονης: Σύλληψη αλλοδαπού μετά από τροχαίο στο Αγρίνιο