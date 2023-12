Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Καρδίτσα: Αγχώθηκε αλλά νίκησε ο “Δικέφαλος”

Οι γηπεδούχοι επαναπαύθηκαν μετά τη διαφορά των 22 πόντων στις αρχές της τρίτης προόδου και απειλήθηκαν από τους Θεσσαλούς που μείωσαν στον πόντο στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Ντέρμπι από το πουθενά προέκυψε σήμερα στο, στο PAOK Sports Arena, για την 11η αγωνιστική, τελευταία του πρώτου γύρου, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Καρδίτσα. Παιχνίδι που κέρδισε αγχωτικά, στο φινάλε, ο «Δικέφαλος» με 72-69 και έφτασε στις 6 νίκες στο πρωτάθλημα.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν διαφορά 22 πόντων στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, νευρικότητα, λάθη (19) και αστοχία, όμως, στην πορεία, χαρακτήρισαν την απόδοσή τους, με συνέπεια η μαχητικοί Θεσσαλοί να φτάσουν να μειώσουν στον πόντο, δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ματς. Ένα επιθετικό ριμπάουντ από τον Βαγγέλη Μαργαρίτη και 2/4 βολές από τους Κένταλ Σμιθ, Άντριου Χάρισον, έδωσαν, εν τέλει, το θετικό αποτέλεσμα στον ΠΑΟΚ.

Ο Χάρισον ήταν ο κορυφαίος για τους «ασπρόμαυρους», με 20 πόντους, 4 κλεψίματα και 2 κοψίματα.

Η Καρδίτσα έφτασε στην… πηγή, αλλά δεν κατάφερε να πιει νερό, έχοντας στο παρκέ τους εσχάτως αποκτηθέντες, Βλάντο Γιάνκοβιτς, Τέβιν Μακ, Ρέι ΜακΚάλουμ. Ο τελευταίος ήταν αυτός που πήγε να πάρει μόνος του το ματς, το οποίο τελείωσε με 18 πόντους, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα.

Τα δεκάλεπτα: 28-17, 49-29, 59-50, 72-69

Διαιτητές: Πιτσίλκας, Αγραφιώτης

ΠΑΟΚ (Φώτης Τακιανός): Σμιθ 8 (1), Γκίλμορ 3 (1), Χάρισον 20 (3), Τσιακμάς 4, Σχίζας 7 (2), Τσαϊρέλης, Φρίντρικσον 9 (1), Μαργαρίτης 7 (1), Αλστον 12, Μπελιάουσκας 2.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Γουάιτ 10, Μπιουκάναν 3, Κλάσεν 8 (2), Δίπλαρος 8 (1), Χρηστίδης 1, Αβδάλας, Σάιμπερτ 2, Καμπερίδης 3 (1), ΜακΚάλουμ 18 (1), Μακ 4, Γιάνκοβιτς 12

