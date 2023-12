Αθλητικά

Μαρούσι – Κολοσσός Ρόδου: Σπουδαία νίκη για τους γηπεδούχους

Με κορυφαίο τον Χάρη Γιαννόπουλο, οι γηπεδούχοι πήραν το ροζ φύλλο αγώνα.

Σπουδαία νίκη σημείωσε το Μαρούσι, που επικράτησε του Κολοσσού στο κλειστό του Αγίου Θωμά με 85-74 σε αναμέτρηση για την 11η αγωνιστική της Basket League. Με αυτή τη νίκη οι γηπεδούχοι έφτασαν τις 4 στο πρωτάθλημα, όσες έχει και η ομάδα της Ρόδου, που έμεινε εκτός του Final-8 του Κυπέλλου.

Τα δεκάλεπτα: 16-16, 43-25, 64-52, 85-74

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Χάρης Γιαννόπουλος, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους και 8 ριμπάουντ. Ο 34χρονος φόργουορντ αποτέλεσε την «αιχμή του δόρατος» για το Μαρούσι στην 2η περίοδο, όταν οι γηπεδούχοι με επιμέρους σκορ 27-9 μετέτρεψαν το 16-16 της πρώτης, σε 43-25.

Στη συνέχεια ο Κολοσσός προσπάθησε να αντιδράσει αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν απλά να μειώσει τη διαφορά. Άξιος συμπαραστάτης του Γιαννόπουλου ήταν ο Αϊζέια Μπρίσκο με 20 πόντους και 10 ασίστ, ενώ 11 πόντους σημείωσε ο Αλέξανδρος Νικολαϊδης.

Για τον Κολοσσό πρώτος σκόρερ ήταν ο Άντριου Γκάουντλοκ με 19 πόντους, ενώ από 11 πέτυχαν οι Σίτου και Μπραΐκοβιτς.

Διαιτητές: Παπαπέτρου-Τζιοπάνος-Μαγκλογιάννης

ΜΑΡΟΥΣΙ (Λημνιάτης): Χιλ 2, Τζούστον 4, Μπρίσκο 20 (1), Ραντούλιτσα 7, Νικολαΐδης 11 (1), Σιμπάντε, Στασινός 6 (2), Μπόγρης 2, Γούνταρντ 8, Γιαννόπουλος 25 (5).

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Σεγκούρα): Γκάουντλοκ 19 (3), Ουτόμι 10 (2), Σίτου 11, Πόλι 2, Περάντες 7 (1), Μπραΐκοβιτς 11, Πετρόπουλος, Χατζηνικόλας 2, Μπιλλής 7 (1), Καμαριανός, Παπαδάκης 5 (1).

