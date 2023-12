Κόσμος

Ιράν: Δεν έχουμε σχέση με τις επιθέσεις των Χούτι σε πλοία

Το Ιράν απέρριψε σήμερα τις κατηγορίες των ΗΠΑ ότι εμπλέκεται στις πρόσφατες επιθέσεις των ανταρτών Χούτι της Υεμένης εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Η αντίσταση (σ.σ. οι ένοπλες οργανώσεις που μάχονται το Ισραήλ) διαθέτει τις δικές της δυνάμεις και ενεργεί με βάση τις δικές της αποφάσεις και δυνατότητες» ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Αλί Μπαγερί, μιλώντας στο πρακτορείο Mehr.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο Μπαγερί έκανε αυτή τη δήλωση με αφορμή «τους ισχυρισμούς των Δυτικών» ότι η Τεχεράνη «ενημέρωνε» τους Χούτι για τη θέση των αμερικανικών πλοίων στην περιοχή.

Τις τελευταίες εβδομάδες οι Χούτι έχουν αναλάβει την ευθύνη για πολλές επιθέσεις εναντίον πλοίων που, σύμφωνα με αυτούς, συνδέονται με το Ισραήλ. Την Παρασκευή, ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε το Ιράν ότι «εμπλέκεται στον σχεδιασμό» αυτών των επιθέσεων καθώς παρέχει στους Χούτι πληροφορίες αλλά και σύγχρονο στρατιωτικό εξοπλισμό.

