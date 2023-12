Αθλητικά

NBA – Αντετοκούνμπο: Οι Μπακς έφτασαν τις 7 συνεχόμενες νίκες

Ο ΄Έλληνας διεθνής ήταν για ακόμη ένα παιχνίδι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του που πέρασε νικηφόρα από την Νέα Υόρκη.

Τις επτά διαδοχικές νίκες έφτασαν οι Μπακς που επικράτησαν των Νικς στη Νέα Υόρκη με 130-111. Έτσι τα «ελάφια» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 22-7 και παραμένουν στη δεύτερη θέση της Ανατολικής περιφέρειας, πίσω από τη Βοστώνη (21-6). Αντίθετα οι γηπεδούχοι «έπεσαν» στο 16-12 και καταλαμβάνουν την 6η θέση της Ανατολής.

Πρώτος σκόρερ του Μιλγουόκι ήταν για ακόμη ένα ματς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους (11/16 δίποντα, 6/8 βολές), 7 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 5 λάθη σε 32 λεπτά συμμετοχής.

Ο άνθρωπος του αγώνα όμως ήταν ο Μπόμπι Πόρτις με 23 πόντους (11 ριμπάουντ) και μερικά πολύ καθοριστικά καλάθια. Από εκεί και πέρα ο Κρις Μίντλετον είχε 20 πόντους ενώ από 19 πόντους σημείωσαν οι Ντέιμιαν Λίλαρντ (9 ριμπάουντ, 7 ασίστ) και Μαλίκ Μπίσλι (5/9 τρίποντα).

Για τους γηπεδούχους ο Τζέιλεν Μπράνσον είχε 36 πόντους (δεν σκόραρε στην 4η περίοδο), ο Τζούλιους Ραντλ είχε 26 πόντους ενώ 12 πόντους και 13 ριμπάουντ είχε ο Αϊζέια Χάρτενσταϊν.

Επόμενη αναμέτρηση για τους Μπακς είναι πάλι με τους Νικς στο «Madison Square Garden» τα Χριστούγεννα στις 19:00 (12 τοπική).

