Καλύβια – Πατροκτονία: Η πρώτη δήλωση της μητέρας του 16χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη

Τι δήλωσαν στις καταθέσεις του η μητέρα του 16χρονου καθ'ομολογίαν δράστη και ο άλλος αδερφός της οικογένειας.

Με 20 μαχαιριές σκότωσε ο 16χρονος στα Καλύβια τον πατέρα του. Ο ανήλικος είχε στήσει καρτέρι και περίμενε τον 70χρονο να επιστρέψει σπίτι. Μόλις άνοιξε την πόρτα, του επιτέθηκε, καταφέροντας του χτυπήματα με δύο μαχαίρια στην κοιλιά το θώρακα την πλάτη και το πρόσωπο. Το μένος με το οποίο του επιτέθηκε ήταν τέτοιο που, ένα από τα μαχαίρια έσπασε.

Αμέσως μετά το έγκλημα κάλεσε τη μητέρα του και ομολόγησε την πράξη του, η μητέρα του με τη σειρά της ειδοποίησε την αστυνομία.

Ο ανήλικος υποστήριξε ότι ο πατέρας του ήταν κακοποιητικός κι ότι δεν άντεξε. «Μας κακοποιούσε πολλά χρόνια. Και εμένα και την μητέρα μου και τον αδελφό μου. Δεν άντεξα άλλο και τον σκότωσα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Η κατάθεση για κακοποιητικό πατέρα και η πρώτη δήλωση της μάνας

Μέχρι να τελειώσει το σχολείο ο 16χρονος ζούσε με τον πατέρα του, ενώ η 45χρονη μητέρα του και ο 19χρονος αδελφός τους είχαν μετακομίσει σε άλλο σπίτι στο Κορωπί. Στις καταθέσεις τους, συμφωνά με το MEGA, και οι δύο επιβεβαίωσαν όσα είπε ο 16χρονος, περιγράφοντας τον 70χρονο ως ένα κακοποιητικό πατέρα και σύντροφο.

«Είμαι ψυχολογικά σε άθλια κατάσταση. Δεν μπορώ να διαχειριστώ αυτό που έχει συμβεί. Ό,τι είχα να πω το είπα στην αστυνομία», δήλωσε η 45χρονη στο Mega.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του 16χρονου ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αναμένεται να απολογηθεί την Τετάρτη.

