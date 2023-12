Υπόθεση Μπελέρη: Παραιτήθηκε ο ηττημένος δήμαρχος Χειμάρρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Εντι Ράμα είχε, ουσιαστικά, προαναγγείλει την εν λόγω παραίτηση. Ετσι, μπορεί τώρα να ανοίξει ο δρόμος για την πιθανή τοποθέτηση άλλου προσωρινού δημάρχου.

-

Σύμφωνα με αλβανικά δημοσιεύματα, ο υποψήφιος στις τελευταίες εκλογές δήμαρχος Χειμάρρας Γκέργκι Γκόρο – ο οποίος είχε χάσει από τον Φρέντι Μπελέρι στις εκλογές αλλά άρχισε να ασκεί καθήκοντα δημάρχου στο απόηχο της φυλάκισης του Μπελέρη η ορκωμοσία του οποίου ακόμη εκκρεμεί – υπέβαλε την παραίτησή του.

Υπενθυμίζεται ότι σε προχθεσινή του ανάρτηση, ο Αλβανός πρωθυπουργός Εντι Ράμα είχε χαρακτηρίσει «εκλεγμένο δήμαρχο» τον Μπελέρη και «ηττημένο υποψήφιο […] χωρίς νομιμοποίηση» τον Γκέργκι Γκόρο, παραδεχόμενος ότι έχει πια δημιουργηθεί «αδιέξοδο» το οποίο χρήζει «επίλυσης» αναφορικά με τη δημαρχία στη Χειμάρρα.

«…Η προσωρινή συνέχιση των καθηκόντων του ηττημένου υποψηφίου, ενώ ο εκλεγμένος δήμαρχος παραμένει προφυλακισμένος και ο προηγούμενος δήμαρχος στερείται νομιμότητας να ηγηθεί του δήμου απουσία του νικητή, τονίζει την ανάγκη επίλυσης αυτού του αδιεξόδου μέσω της διακοπής της θητείας του χαμένου υποψηφίου…», σημείωνε στη σχετική ανάρτησή του ο Αλβανός πρωθυπουργός, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για την παραίτηση του Γκέργκι Γκόρο η οποία, σύμφωνα με σημερινά αλβανικά δημοσιεύματα, είναι πια γεγονός.

From the reading of the reasoned decision of the special Court on Corruption and Organized Crime regarding the denial of the swearing-in permit for the elected mayor of Himara, I find it important to publicly highlight the following:



1. The denial of the swearing-in permit under…