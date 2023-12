Πολιτική

Ο Κασσελάκης στους εργαζομένους του ΕΚΑΒ τα μεσάνυχτα της Παραμονής Χριστουγέννων (βίντεο)

Τι αναφέρει στην ανάρτησή του ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης για την επίσκεψή του στο ΕΚΑΒ.

Το ΕΚΑΒ επισκέφτηκε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, για να τους ευχαριστήσει για το λειτούργημα τους, να τους ευχηθεί «χρόνια πολλά» και να δηλώσει την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στο πλευρό τους «την ώρα που είναι ξεχασμένοι από την Πολιτεία», όπως είπε.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Μεσάνυχτα Σαββάτου, μπαίνοντας στην παραμονή των Χριστουγέννων. Ήθελα να βρεθώ, απροειδοποίητα, κοντά στους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ, να τους πω ‘χρόνια πολλά', να δηλώσω την παρουσία μας στο πλευρό τους την ώρα που είναι ξεχασμένοι από την Πολιτεία». «Αυτοί είναι οι αριθμοί: 45 ασθενοφόρα για 5.000.000 πληθυσμό. Και όπου υπάρχουν ασθενοφόρα, δεν υπάρχουν διασώστες», τονίζει.

«Οι άνθρωποι που συνάντησα θα περάσουν εκεί τις γιορτές, άγρυπνοι, για τη σωτηρία της ανθρώπινης ζωής. Είναι οι ήρωες της κοινωνίας μας. Ήθελα πάνω απ' όλα να τους πω ‘ευχαριστώ'», αναφέρει.

Μεσάνυχτα Σαββάτου, μπαίνοντας στην παραμονή των Χριστουγέννων.

Ήθελα να βρεθώ, απροειδοποίητα, κοντά στους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ, να τους πω «χρόνια πολλά», να δηλώσω την παρουσία μας στο πλευρό τους την ώρα που είναι ξεχασμένοι από την Πολιτεία.



Αυτοί είναι οι αριθμοί: 45… pic.twitter.com/FqpyXyGmNB — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) December 23, 2023

