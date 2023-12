Κοινωνία

Βόμβα στα ΜΑΤ: ανάληψη ευθύνης από την “Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη”

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η "πρωτοεμφανιζόμενη" οργάνωση που ανέλαβε την ευθύνη για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού κοντά στην έδρτα των ΜΑΤ.

Την ανάληψη ευθύνης για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού κοντά στην έδρα των ΜΑΤ στου Γουδή, ανακοίνωσε η «Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη» το πρωί της Κυριακής, παραμονές Χριστουγέννων.

Πιο συγκεκριμένα, με μία σκληρή και απειλητική ανακοίνωση σε γνωστό ιστότοπο του αντιεξουσιαστικού χώρου, η "πρωτοεμφανιζόμενη" οργάνωση, παραθέτει τους λόγους που πραγματοποίησε την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού.

"Αφιερώνουμε την ενέργεια μας σε όσους και όσες έχουν δολοφονηθεί, βασανιστεί, ξυλοκοπηθεί, βιαστεί από την Ελληνική Αστυνομία" αναφέρουν μεταξύ άλλων στην ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στα ΜΑΤ.

Μέσα στην ανακοίνωση αναφέρονται και στα τηλεφωνήματα που προηγήθηκαν και γράφει χαρακτηριστικά: "Ο ένοπλος αγώνας απαιτεί υπευθυνότητα και πολιτική συνείδηση. Δεν είναι ούτε χόμπι κάποιων εξτρεμιστών ούτε φετίχ κάποιων φαντασμένων. Είναι πολιτική επιλογή. Το βασικότερο μέλημα μας ήταν, είναι και θα είναι στο μέλλον η προστασία οποιουδήποτε ανθρώπου άσχετου με την ενέργεια μας. Για την ασφαλή απομάκρυνση τυχαίων περαστικών πραγματοποιήθηκαν δύοπροειδοποιητικά τηλεφωνήματα όπου δόθηκαν λεπτομερείς οδηγίες προς την αστυνομία. Για εμάς - και αυτό το τονίζουμε - είναι ύψιστης σημασίας κριτήριο να μην πάθει το οτιδήποτε αθώος άνθρωπος. Οι στόχοι που επιλέγουμε και θα επιλέξουμε στο μέλλον - είτε υλικές υποδομές του συστήματος είτε το ίδιο το ανθρώπινο δυναμικό του - θα είναι σαφώς καθορισμένες ως τέτοιες. Δε θέλουμε να διακινδυνέψουμε την ασφάλεια κανενός άλλου. Ακόμα και αν αυτό θέτει σε αυξημένο ρίσκο την ασφάλεια τη δική μας. Κουβαλάμε την τεράστια ευθύνη που μας αναλογεί εκ των πραγμάτων χρησιμοποιώντας τέτοια μέσα πάλης. Τελεία και παύλα".

Υπενθυμίζεται πως την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, άγνωστοι ενημέρωσαν για την τοποθέτηση της βόμβας κοντά στην έδρα των ΜΑΤ στου Γουδή στις 12:29 με τηλεφώνημά τους, λέγοντας ότι θα εκραγεί σε 45 λεπτά.

Γρήγορα αποκλείστηκε η περιοχή, καθώς σε περίπτωση έκρηξης θα υπήρχε κίνδυνος για τους περαστικούς, τους φοιτητές και τους αστυνομικούς, ενώ οι πυροτεχνουργοί ανέλαβαν δράση. Η βόμβα -εκρηκτικό C4 και ζελατοδυναμίτιδα- ήταν τοποθετημένη σε δύο μπολ με συνδεσμολογία, πυροκροτητή και ρολόι.

