Χριστούγεννα: Αίθριος καιρός με υψηλές θερμοκρασίες

Δείτε που θα αναπτυχθούν νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες. Που θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα δυτικά και τη νότια - ανατολική νησιωτική χώρα κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά και τα νότια θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φθάσει στα βόρεια τους 20 με 21 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 2 με 4 στρεφόμενοι από το απόγευμα στα ανατολικά σε νότιους νοτιοδυτικούς τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη, γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις πρωινές και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 22 και κατά τόπους έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, γενιά αίθριος με τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα δυτικά τις πρώτες πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ. Βαθμιαία από το απόγευμα νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου.

Πρ5όγνωση καιρού για την Τρίτη 26 Δεκεμβρίου

Στα δυτικά, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και μέχρι το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της αλλά θα παραμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φθάσει στα βόρεια τους 17 με 18 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 βαθμούς Κελσίου.

