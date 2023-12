Σεισμός στη Ρόδο

Τεχνολογία - Επιστήμη

Δείτε την ακριβή ώρα, την ένταση, το επίκεντρο και το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης, καθώς και τις επιπτώσεις της στο νησί.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη 13.00 το μεσημέρι της Κυριακής 24 Δεκεμβρίου, με επίκεντρο τη χερσαία περιοχή 100 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης της Ρόδου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο των Αθηνών η δόνηση συνέβη επακριβώς ώρα 13.07.

Το εστιακό βάθος της υπολογίζεται σε περίπου 5 χιλιόμετρα.

Θύματα και ζημίες δεν έχουν αναφερθεί.

