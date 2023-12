Οικονομία

Διόδια: Που και πόσο αυξάνονται με το νέο έτος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε αναλυτικά παραδείγματα για το κόστος των διοδίων στους μεγάλους αυτοκινητόδρομους από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους.

-

Από την 1η Ιανουαρίου 2024 θα ισχύσουν οι νέες τιμές διοδίων. Μάλιστα οι 6 παραχωρησιούχοι των Εθνικών Οδών έκαναν τις σχετικές δημοσιεύσεις.

Όπως συμφωνήθηκε με το υπουργείο Υποδομών οι αυξήσεις κυμαίνονται από 7% έως 7,5% – αυτό σημαίνει για παράδειγμα ότι η διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη για ένα ΙΧ αυξάνεται κατά 2,20 ευρώ και η διαδρομή Αθήνα -Ιωαννίνων (μέσω της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου) κατά 2,74 ευρώ. Οι παραχωρησιούχοι προχώρησαν πρόσφατα στη δημοσίευση των νέων τιμών των διοδίων μέσω καταχωρήσεων σε εφημερίδες ή ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα τους.

Οι αυξήσεις κατά μέσον όρο κυμαίνονται μεταξύ 7%-7,5% το οποίο ανάλογα με το ύψος του αρχικού διοδίου και την κατηγορία του οχήματος ποικίλλει από 0,10 ευρώ (στις μοτοσικλέτες στα διόδια Βελιγοστής Αρκαδίας) έως 4,5 ευρώ (στα λεωφορεία άνω των 40 θέσεων στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου)

Λόγω των αυξήσεων αυτών, από το νέο έτος για ένα αυτοκίνητο:

Η διαδρομή Αθήνας- Θεσσαλονίκης (συμπεριλαμβανομένων των διοδίων Μαλγάρων τα οποία ανήκουν στην Εγνατία Οδό) θα κοστίζει 33,55 ευρώ από 31,35 ευρώ σήμερα (αύξηση 7%)

Η διαδρομή Αθήνας -Πάτρας θα κοστίζει 12,60 ευρώ από 11,80 ευρώ σήμερα (αύξηση 6,8%)

Η διαδρομή Αθήνας-Καλαμάτας θα κοστίζει 15 ευρώ από 13,95 ευρώ σήμερα (αύξηση 7%).

Η διαδρομή Αθήνας – Ιωαννίνων μέσω γέφυρας Ρίου -Αντιρρίου θα κοστίζει 41 ευρώ από 38,25 ευρώ σήμερα (αύξηση 7,2%)

Η διαδρομή Αθήνας – Τρικάλων (μέσω Ε65) θα κοστίζει 19,35 ευρώ από 17,95 ευρώ σήμερα (αύξηση 7,6%)

Ειδήσεις σήμερα:

Υπόθεση Μπελέρη: Παραιτήθηκε ο ηττημένος δήμαρχος Χειμάρρας

Γάζα: Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες

Αστυνομικός ντύθηκε... Άη Βασίλης και συνέλαβε κακοποιούς