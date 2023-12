Life

Πέθανε ο Βασίλης Καρράς

Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 70 ετών.

Ο αγαπημένος λαικός τραγουδιστής, Βασίλης Καρράς, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 70 ετών., το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προσβληθεί από κορονοϊό και νοσηλευόταν στο Διαβαλκανικό Νοσοκομείο, στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται πως το τελευταίο διάστημα ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής έδινε γενναία μάχη με τον καρκίνο..

Ο Βασίλης Καρράς γεννήθηκε στο Κοκκινοχώρι Καβάλας. Είχε δύο αδέρφια, τον Δαμιανό και την Αναστασία. Όταν ήταν 10 χρόνων μετακόμισε με την οικογένειά του από το χωριό στη Θεσσαλονίκη. Το 1969, σε ηλικία 16 χρονών, έκανε την πρώτη του μουσική εμφάνιση στο νυχτερινό κέντρο "Πρόσφυγας" στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, εργαζόταν ως μηχανικός αυτοκινήτων, την δεύτερη μεγάλη του αγάπη μετά το τραγούδι. Επίσης, είχε εργασθεί στο μηχανοστάσιο του ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη, γεγονός που αποτυπώνεται στο τραγούδι του "Εγώ αγάπη μου, εγώ". Άρχισε την επαγγελματική του καριέρα στη Θεσσαλονίκη.

Οι δίσκοι του έχουν γίνει χρυσοί και πλατινένιοι, ενώ η μεγαλύτερη εμπορική του επιτυχία ήταν ο δίσκος «Μ' έχεις Κάνει Αλήτη», που σημείωσε πωλήσεις πάνω από 180.000 αντίτυπα, σε στίχους και μουσική του Μιχάλη Ρακιντζή.

Είχε συνεργαστεί με συνθέτες και στιχουργούς, όπως ο Δημήτρης Ρακιτζής Φοίβος, ο Γιώργος Θεοφάνους, ο Αλέκος Χρυσοβέργης και ο Σπύρος Γιατράς, η Εύη Δρούτσα, ο Πάνος Φαλάρας, ο Χρήστος Δάντης, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος και ο Ηλίας Φιλίππου, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο Χρήστος Νικολόπουλος και πολλοί άλλοι.

Είχε κάνει ντουέτα με πολλούς τραγουδιστές όπως η Μαριάνθη Κεφάλα, οι Πυξ Λαξ, η Κωνσταντίνα, η Άντζελα Δημητρίου, ο Τόλης Βοσκόπουλος, ο Νίκος Ζωιδάκης, η Καίτη Γαρμπή, η Δέσποινα Βανδή, η Έλλη Κοκκίνου, η Ειρήνη Μερκούρη, η Πάολα, ο Παντελής Παντελίδης καθώς και ο Γιώργος Κακοσαίος.

Με τους περισσότερους από αυτούς έχει συνεργαστεί σε ζωντανά προγράμματα. Επίσης, ήταν συνθέτης και στιχουργός και είχε γράψει τραγούδια για πολλούς τραγουδιστές του ελληνικού τραγουδιού.

Εξάλλου, εκτός από το τραγούδι ο Βασίλης Καρράς αγαπούσε πολύ και τη φάρμα που είχε δημιουργήσει και αποτελούσε το προσωπικό του καταφύγιο. Το Κτήμα Καρράς βρίσκεται σε υψόμετρο 200 μέτρων στους πρόποδες του Παγγαίου Όρους στην Καβάλα και ξεκίνησε την πορεία του τη δεκαετία του 2000, παράγοντας αγνά προϊόντα όπως ελιές, κεράσια, σύκα, σταφύλια, καρύδια, κ.ά.

Ο Βασίλης Καρράς ήταν παντρεμένος με τη σύντροφο ζωής του Χριστίνα για πάνω από 45 χρόνια και μαζί έχουν αποκτήσει μια κόρη, την Ειρήνη. Οι δύο γυναίκες της ζωής του ήταν δίπλα του στη μάχη που έδινε για τη ζωή του μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Το τελευταίο διάστημα ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής έδινε γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Για το θάνατό του εξέφραση τη δημόσια θλίψη του και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναρτώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Μία γνήσια λαϊκή φωνή σίγησε. Και ένας γνήσιος Μακεδόνας, ο Βασίλης Καρράς, δεν είναι πια ανάμεσα στους καθημερινούς ανθρώπους για τους οποίους τραγούδησε. Καθημερινός άνθρωπος και ο ίδιος, νομίζω πως δεν θα ήθελε μεγάλα λόγια σε αυτόν τον αποχαιρετισμό. Αλλά με τις νότες του και την απλότητά του να μείνει στη μνήμη μας βαθιά. Βαθιά όσο ήταν και η φωνή του. Συλλυπητήρια στους δικούς του ανθρώπους και στους αμέτρητους φίλους του»,

