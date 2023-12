Κόσμος

Τρομοκρατία: Τρεις προληπτικές συλλήψεις στην Αυστρία, επιφυλακή στη Γερμανία

Τι λένε οι Αστυνομικές αρχές σχετικά με την παρακολούθηση υπόπτων φανατικών στις ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις.

Με την Ευρώπη να είναι σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού λόγω φόβων για τρομοκρατικά χτυπήματα μέσα στις γιορτές οι Αρχές στην Αυστρία ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν τρία πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υποψίες ότι συνδέονται με ένα ισλαμιστικό δίκτυο.

Σε Βιέννη και το Βερολίνο ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τις εκκλησίες και τις χριστουγεννιάτικες αγορές, λόγω του «αυξημένου κινδύνου» τρομοκρατικής επίθεσης.

Το αυστριακό υπουργείο Εσωτερικών διευκρίνισε ότι οι αρχικές συλλήψεις, που έγιναν το Σάββατο 23/12, ήταν τέσσερις. Ο ένας από τους συλληφθέντες αφέθηκε ελεύθερος ενώ οι υπόλοιποι παραμένουν υπό κράτηση, μέχρι να ολοκληρωθούν οι συμπληρωματικές έρευνες.

Επικαλούμενη τον «αυξημένο κίνδυνο» η αστυνομία ενίσχυσε τους ελέγχους κυρίως γύρω από εκκλησίες, άλλους χώρους λατρείας και τις χριστουγεννιάτικες αγορές της Βιέννης. Ο εκπρόσωπος της σημείωσε πάντως ότι «δεν υπάρχει κάποια άμεση απειλή επίθεσης» στην αυστριακή πρωτεύουσα.

Το Σάββατο η αστυνομία ανέφερε σε μια ανακοίνωσή της ότι «τρομοκράτες στην Ευρώπη καλούν για τη διάπραξη επιθέσεων εναντίον χριστιανικών εκδηλώσεων, ιδίως γύρω στην 24η Δεκεμβρίου».

Οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον καθεδρικό ναό της Κολωνίας λόγω μιας «ισλαμιστικής» απειλής, όπως την αποκάλεσαν. Οι πιστοί που θέλουν να παρακολουθήσουν τη χριστουγεννιάτικη λειτουργία θα περάσουν από αυστηρό έλεγχο στην είσοδο του ναού.

«Αγαπάμε όλες τις παραδόσεις των Χριστουγέννων και δεν θα επιτρέψουμε να μας εκφοβίσουν», είπε η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ μιλώντας σήμερα στον δημοσιογραφικό όμιλο Funke.

«Όμως αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα την ισλαμιστική τρομοκρατική απειλή και είμαστε πολύ προσεκτικοί», πρόσθεσε, διαβεβαιώνοντας ότι «οι υπηρεσίες ασφαλείας παρακολουθούν τους ισλαμιστικούς κύκλους και ενεργούν αναλόγως, όπως δείχνουν τα μέτρα που εφαρμόζονται».

Η Bild ανέφερε επίσης ότι ένας ύποπτος συνελήφθη στη Γερμανία. Οι συλληφθέντες φέρονται ότι είναι Τατζίκοι που ήθελαν να διαπράξουν επιθέσεις εξ ονόματος του Ισλαμικού Κράτους του Χορασάν (ΕΙ-Κ), ενός παρακλαδιού του Ισλαμικού Κράτους στο Αφγανιστάν.

Από την έρευνα που έγινε το βράδυ του Σαββάτου 23/12 στον καθεδρικό ναό της Κολωνίας δεν βρέθηκε κανένα ύποπτο αντικείμενο.