Περιστέρι – ΑΕΚ: Νικηφόρα έκλεισαν τον πρώτο γύρο οι γηπεδούχοι

Η ομάδα των δυτικών προαστίων πήρε κεφάλι στο σκορ μετά την πρώτη περίοδο και το κράτησε μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Με νίκη έκλεισε τον πρώτο γύρο το Περιστέρι. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επικράτησε της ΑΕΚ στο «Α. Παπανδρέου» με 89-78 σε αναμέτρηση για την 11η αγωνιστική της Basket League. Με αυτή τη νίκη οι γηπεδούχοι βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 6-5 ενώ αντίθετα η ΑΕΚ «έπεσε» στο 5-6.

Τα δεκάλεπτα: 17-17, 41-35, 68-57, 89-78

Μετά από ένα ισοδύναμο πρώτο δεκάλεπτο (17-17) το Περιστέρι ανέβασε την απόδοσή του και στηριζόμενο στα τρίποντα (15/35) και στον εκπληκτικό Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ, κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια με διαφορά έξι πόντων (41-35).

Η ομάδα των δυτικών προαστίων κατάφερε να προηγηθεί με 13 πόντους (70-57) στην αρχή της τέταρτη περιόδου αλλά η ΑΕΚ με αντεπίθεση κατάφερε να μειώσει στους 5 (75-70) περίπου 6μιση λεπτά πριν τη λήξη.

Όμως τα τρίποντα των γηπεδούχων σε συνδυασμό με τα λάθη της ΑΕΚ έδωσαν τη νίκη στην ομάδα του Περιστερίου, που εχθές εξασφάλισε και την παρουσία του στο Final-8 του Κυπέλλου.

Χαρακτηριστικό της αναμέτρησης τα 15 τρίποντα των γηπεδούχων (42%) την ώρα που η Ένωση είχε 6/21 (28%).

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Μήτρου-Λονγκ με 23 πόντους (4/6 τρίποντα) ενώ 17 πόντους είχε ο Λεωνίδας Κασελάκης και 11 ο Τζο Ράγκλαντ. Από δέκα πόντους είχαν οι Ζερμέιν Λοβ και Νεμάνια Ντάγκουμπιτς.

Για την ΑΕΚ, που είδε τον Μιντάουγκας Κουζμίνσκας να αποχωρεί τραυματίας λίγο πριν την ανάπαυλα, ο Εμφιόντου Καμπεγκελε είχε 14 πόντους και 10 ριμπάουντ ενώ 13 πόντους είχε ο Τσέισον Ραντλ.

Διαιτητές: Καρπάνος-Τσιμπούρης-Κατραχούρας

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Σπανούλης): Ράγκλαντ 11 (2), Πουλιανίτης 3 (1) , Γουίλιαμς 9 (1), Τόμπσον, Χουγκάζ, Μήτρου-Λονγκ 23 (4), Ντάνγκουμπιτς 10 (3), Λοβ 10 (1), Κασελάκης 17 (3), Ρένφρο 6

ΑΕΚ (Πλάθα): Χολ 2, Νετζήπογλου 10 (1), Κουζέλογλου 5, Τίλμαν 8, Ραντλ 13 (3), Καράμπελας 4, Κουζμίνσκας 9 (1), Καμπενγκέλε 14 (1), ΜακΡέι 11, Πιλάβιος, Ματαλιωτάκης

