Γάζα - Νετανιάχου: Βαρύ το τίμημα του πολέμου, αλλά θα συνεχίσουμε μέχρι τη νίκη (βίντεο)

Πώς θα συνεχίσουν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ τη χερσαία διείσδυσή τους στη Γάζα και την κατάληψη της περιοχής.

«Ο πόλεμος θα είναι μακρύς», προειδοποίησε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου μιλώντας σε αξιωματούχους την Κυριακή. «Πληρώνουμε βαρύ τίμημα αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να συνεχίσουμε να πολεμάμε», είπε, αναφερόμενος στους 153 στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης στη Γάζα, στις 27 Οκτωβρίου.

Στο βινετοσκοπημένο μήνυμά του προς τους πολίτες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις διεισδύουν βαθύτερα στη Λωρίδα της Γάζας και θα συνεχίσουν να μάχονται «μέχρι την τελική νίκη» επί της Χαμάς. Σχολιάζοντας την ανακοίνωση του θανάτου 15 στρατιωτών το Σαββατοκύριακο, ο Νετανιάχου είπε ότι «κάνουμε τα πάντα για να προστατεύσουμε τη ζωή των πολεμιστών μας».

