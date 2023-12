Αθλητικά

Basket League - Παναθηναϊκός: Φεύγει από την Πάτρα νικητής και ξεκούραστος (εικόνες)

Τα δεκάλεπτα, οι πόντοι, τα ριμπάουντ και τα στατιστικά στοιχεία της αναμέτρησης των "πράσινων" με τον Προμηθέα.

Με το απόλυτο των 22 βαθμών (11X11) έκλεισε τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε στο «Δ. Τόφαλος» του Προμηθέα με 69-54 σε αναμέτρηση για την 11η αγωνιστική της Basket League. Αντίθετα η ομάδα της Πάτρας «έπεσε» στο 7-4 και παραμένει στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Τα δεκάλεπτα: 15-18, 31-34, 44-54, 54-69

Το ματς ήταν κακό με πολλά άστοχα σουτ και δυνατές άμυνες στο πρώτο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός είχε ένα προβάδισμα τριών πόντων με τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου (18-15) το οποίο διατήρησε και στο ημίχρονο (34-31).

Χαρακτηριστικό του πρώτου ημιχρόνου ήταν η αστοχία των «πράσινων» από το τρίποντο, όπου είχαν 1/10 ενώ η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν εμφανώς κουρασμένη από την «διαβολοβδομάδα» της Euroleague.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός βρήκε λύσεις από την περιφέρεια (7/16 τρίποντα) και κατάφερε να πάρει διαφορά δέκα πόντων (54-44) στο 30΄ ενώ εκμεταλλευόμενος τα πολλά λάθη των πατρινών (25) έφτασε στη νίκη με το τελικό 69-54.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Κέντρικ Ναν με 15 πόντους ενώ 13 πρόσθεσε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, που βελτίωσε σημαντικά την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα 10 πόντους είχε ο Κώστας Αντετοκούνμπο ενώ ο Κώστας Σλούκας είχε 6 πόντους, 8 ασίστ και 5 κλεψίματα.

Για τον Προμηθέα ο Κρις Κόφεϊ ήταν εξαιρετικός με 16 πόντους, 20 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα ενώ 13 πόντους αλλά με 9 λάθη είχε ο Άντονι Κάουαν.

