Σεισμός στην Κρήτη

Αναστατώθηκαν οι κάτοικοι στην ανατολική Κρήτη, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 00:34 μετά τα μεσάνυχτα (Δευτέρα 25/12), κοντά στις ανατολικές ακτές της Κρήτης με το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 133 χλμ. ανατολικά του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών δίνει το σεισμό στα 3,6 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 15,9 χλμ., και επίκεντρο τα 15 χλμ. νότια – νοτιοανατολικά της Ζάκρου.

