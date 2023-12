Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα στα Βριλήσσια: Η άσφαλτος βάφτηκε με αίμα

Ανείπωτη τραγωδία τα ξημερώματα των Χριστουγέννων στα Βριλήσσια. Ακόμη ένα σοβαρό τροχαίο στο Πέραμα

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 5 τα ξημερώματα στην περιοχή των Βριλησσίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής δυο άτομα απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, μετά από εκτροπή οχήματος επί της οδού Αναπαύσεως.

Την ίδια ώρα περίπου, βαρύτατα τραυματισμένα απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα και παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ, μετά από εκτροπή οχήματος στη λεωφόρο Σχιστού στο Πέραμα, στο ύψος του Κοιμητηρίου.

