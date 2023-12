Κόσμος

Σλοβακία: Πώς εντοπίστηκε ο άνδρας που απειλούσε με “νέα Πράγα” και συνελήφθη

Την Πέμπτη, 24χρονος φοιτητής άνοιξε πυρ στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην πρωτεύουσα της Τσεχίας, Πράγα, σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους προτού βάλει τέλος στη ζωή του.

Στη σύλληψη 64χρονου, ο οποίος απείλησε ότι θα διαπράξει επίθεση παρόμοια με το μακελειό της Πράγας, προχώρησε η αστυνομία στη Σλοβακία.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης και όπως μεταδίδει το BBC, ο 64χρονος τέθηκε υπό κράτηση στην πόλη Ζιλίνα, όταν απείλησε πως σκοπεύει να κάνει «αυτό που συνέβη στην Πράγα».

Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει δίωξη για πρόκληση γενικού συναγερμού, που επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης δύο ετών.

Αναφορές της σλοβακικής αστυνομίες λένε ότι ο άνδρας κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, για να πει ότι ήθελε να αποκτήσει ένα όπλο και να πραγματοποιήσει μια παρόμοια σφαγή.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει αστυνομικούς οπλισμένους με αυτόματα όπλα να σπάζουν την πόρτα του διαμερίσματός του λίγο αργότερα και να τον συλλαμβάνουν.

Το Σάββατο κηρύχθηκε εθνικό πένθος στην Τσεχία.

