ΑΕΚ – Κουζμίνσκας: Σοβαρός τραυματισμός του Λιθουανού

Η ΑΕΚ μαζί με τον αγώνα στο Περιστέρι, έχασε για μεγάλο χρονικό διάστημα τον Λιθουανό φόργουορντ που τραυματίστηκε σοβαρά.

Πλήγμα για την ΑΕΚ, καθώς δεν ήταν μόνο η ήττα από το Περιστέρι στο κλείσιμο του πρώτου γύρου της Basket League, αλλά όπως έγινε γνωστό ο τραυματισμός του Μιντάουγκας Κουζμίνσκας στη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ήταν αρκετά σοβαρός.

Οι εξετάσεις που υποβλήθηκε ο Λιθουανός φόργουορντ έδειξαν ότι υπέστη κάταγμα τέταρτου μετακαρπίου στο αριστερό του χέρι, χωρίς προς το παρόν να υπάρχουν οι εκτιμήσεις για τον χρόνο της απουσίας του από το παρκέ.

Η ανακοίνωση της αθηναϊκής ΚΑΕ αναφέρει: «Ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας δεν απέφυγε τη ζημιά! Ο διεθνής Λιθουανός φόργουορντ (που τραυματίστηκε σήμερα στην αναμέτρηση με Περιστέρι) υπεβλήθη σε ιατρικό έλεγχο στο «Metropolitan General» όπου και διεγνώσθη, ότι υπέστη κάταγμα 4ου μετακαρπίου αριστεράς άκρας χειρός. Θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα».

