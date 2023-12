Κόσμος

Νετανιάχου: ο πόλεμος στη Γάζα θα διαρκέσει πολύ

Τι ανέφερε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα. Πόσοι είναι οι νεκροί σύμφωνα με το υπουργείο υγείας της Γάζας.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα πως ο πόλεμος στη Γάζα απέχει πολύ από το να τελειώσει και απέρριψε αυτό που χαρακτήρισε ως ψευδείς εικασίες από τα ΜΜΕ ότι η κυβέρνησή του ενδέχεται να κηρύξει παύση στις μάχες εναντίον των ισλαμιστών της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Δεν σταματάμε. Συνεχίζουμε να μαχόμαστε και θα εντείνουμε τη μάχη τις επόμενες ημέρες και η μάχη θα πάρει καιρό και δεν πλησιάζει στο τέλος», είπε ενώπιον βουλευτών του κόμματός του Λικούντ, σύμφωνα με μια ανακοίνωση.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ακόμη ότι το Ισραήλ δεν θα καταφέρει να απελευθερώσει τους εναπομείναντες ομήρους που κρατούνται στη Γάζα χωρίς την άσκηση στρατιωτικής πίεσης.

«Δεν θα είχαμε επιτύχει έως τώρα να απελευθερώσουμε περισσότερους από 100 ομήρους χωρίς στρατιωτική πίεση», είπε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας που εκφώνησε στο ισραηλινό κοινοβούλιο.

«Και δεν θα επιτύχουμε να απελευθερώσουμε όλους τους ομήρους χωρίς στρατιωτική πίεση», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο Νετανιάχου ανακοίνωσε πως μετέβη σήμερα στη Γάζα, όπου σύμφωνα με τους The Times of Israel επισκέφθηκε μια ταξιαρχία εφέδρων, και υποσχέθηκε «μια εντατικοποίηση» των μαχών που μαίνονται στον παλαιστινιακό θύλακα εναντίον της Χαμάς.

«Επιστρέφω τώρα από τη Γάζα. Δεν σταματάμε, συνεχίζουμε να πολεμάμε και εντείνουμε τις μάχες τις επόμενες ημέρες και αυτή θα είναι μια μακρά μάχη που δεν πλησιάζει στο τέλος» είπε ο Νετανιάχου ενώπιον βουλευτών του κόμματός του Λικούντ, σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε.

Γάζα: Τουλάχιστον 20.674 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, πάνω από 54.500 έχουν τραυματιστεί

Τουλάχιστον 20.674 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 54.536 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές επιδρομές στη Γάζα από την 7η Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το υπουργείο πρόσθεσε πως 250 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες και 500 τραυματίστηκαν.

