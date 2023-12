Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Χριστουγεννιάτικα κάλαντα με... μαέστρο τον Αταμάν (βίντεο)

Με ένα ιδιαίτερο βίντεο, έστειλε το Χριστουγεννιάτικό της μήνυμα η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού.

Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς μπήκαν οι παίκτες του μπασκετικού Παναθηναϊκού, μετά το σερί νικών, με ένα ιδιαίτερο βίντεο για τις καθιερωμένες ευχές των Χριστουγέννων.

Μάλιστα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ανάρτησε ένα βίντεο με τους παίκτες να λένε τα κάλαντα και τον Εργκίν Αταμάν να αναλαμβάνει το ρόλο του μαέστρου.

Ο Παναθηναϊκός Aktor ευχήθηκε καλά Χριστούγεννα σε όλο το φίλαθλο με τον Τούρκο προπονητή να δίνει τις απαραίτητες οδηγίες ώστε οι παίκτες του να τραγουδήσουν το γνωστό «Jingle Bells».

