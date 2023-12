Κοινωνία

Τροχαίο στο Πέραμα: ακρωτηριάστηκαν οι τραυματίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας των δύο νεαρών ατόμων που τραυματίστηκαν σοβαρά στο τροχαίο στο Πέραμα ανήμερα των Χριστουγέννων.

-

Ανήμερα των Χριστουγέννων και ένα συγκλονιστικό τροχαίο ατύχημα συνέβη τα ξημερώατα στο Πέραμα.

Πιο συγκεκριμένα, ένα ταξί που οδηγούσε ένας 28χρονος βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες.

Ο οδηγός και η συνοδηγός του αυτοκινήτου, 22 χρόνων, απεγκλωβίστηκαν από τους πυροσβέστες, έφεραν πολύ σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα, μεταφέρθηκαν στο «Αττικό Νοσοκομείο».

Δυστυχώς η συνοδηγός έχασε τα δύο της πόδια, ενώ ο οδηγός έχασε το ένα πόδι και οι γιατροί καταβάλουν προσπάθειες να σώσουν το άλλο. Νοσηλεύονται και οι δύο στην εντατική στο Αττικό Νοσοκομείο.

Τραυματισμένα #απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα και παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, επί της Λεωφόρου Σχιστού, στο δήμο Περάματος Αττικής. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 25, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Λωρίδα της Γάζας: Πένθιμα Χριστούγεννα εν μέσω βομβαρδισμών

Καμίνια: Διάρρηξη με “χρυσή” λεία

Βασίλης Καρράς: τριήμερο πένθος στη Θεσσαλονίκη, μόνο τραγούδια του στην εστίαση