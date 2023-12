Σαλάχ: “πυρά” από την μουσουλμανική κοινότητα για το χριστουγεννιάτικό μήνυμά του

Η ανάρτηση του Αιγύπτιου ποδοσφαιριστή που έφερε αντιδράσεις από μουσουλμάνους.

-

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ δέχθηκε σκληρή κριτική στα social media από μουσουλμάνους, μετά την ανάρτηση ενός χριστουγεννιάτικου μηνύματος.

Ο μουσουλμάνος ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ ανέβασε μία φωτογραφία ενός χριστουγεννιάτικου δέντρου και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, προτού ευχηθεί σε όλους “Καλά Χριστούγεννα”.

Ο Αιγύπτιος πλάγιος μεσοεπιθετικός δημοσίευσε μία φωτογραφία ενός χριστουγεννιάτικου δέντρου και στη λεζάντα αναφέρθηκε στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, προτού ευχηθεί «καλά Χριστούγεννα» στους ακολούθους του.

Η ανάρτηση του Σαλάχ:

«Τα Χριστούγεννα είναι μια εποχή που οι οικογένειες μαζεύονται και γιορτάζουν. Με τον βάναυσο πόλεμο που διεξάγεται στη Μέση Ανατολή, ειδικά με τον θάνατο και την καταστροφή στη Γάζα, φέτος φτάνουμε στα Χριστούγεννα με πολύ βαριά καρδιά και μοιραζόμαστε τον πόνο αυτών των οικογενειών που θρηνούν την απώλεια των αγαπημένων τους προσώπων. Σας παρακαλούμε να μην τους ξεχάσετε και να μην συνηθίσετε τον πόνο τους. Καλά Χριστούγεννα».

Christmas is a time when families get together and celebrate. With the brutal war going on in the Middle East, especially the death and destruction in Gaza, this year we get to Christmas with very heavy hearts and we share the pain of those families who are grieving the loss of… pic.twitter.com/NqynT2LsST