Κόσμος

Ισραήλ: συγγενείς ομήρων αποδοκίμασαν τον Νετανιάχου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι φώναζαν οι συγγενείς των ομήρων κατά τη διάρκεια ομιλίας του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στη βουλή.

-

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αποδοκιμάστηκε σήμερα, κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας στην Κνεσέτ, από οικογένειες ομήρων, που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου εναντίον της Χαμάς πριν από 80 ημέρες.

«Τώρα, τώρα!», φώναζαν γονείς ομήρων διακόπτοντας σε πολλά σημεία την ομιλία, την ώρα που ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης δήλωνε πως οι ισραηλινές δυνάμεις χρειάζονται «περισσότερο χρόνο» για να καταφέρουν να τους απελευθερώσουν συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις τους στον παλαιστινιακό θύλακα, όπου 156 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξης της φάσης χερσαίων επιχειρήσεων στον πόλεμο, στα τέλη Οκτωβρίου.

Μια εκεχειρία διάρκειας μίας εβδομάδας, που έληξε την 1η Δεκεμβρίου, επέτρεψε την απελευθέρωση 105 ομήρων, εκ των οποίων 80 ως αντάλλαγμα για 240 Παλαιστίνιους κρατουμένους σε ισραηλινές φυλακές, όμως 129 άνθρωποι παραμένουν όμηροι στη Γάζα.

«Κι αν ήταν ο γιος σου;», «80 ημέρες, κάθε λεπτό είναι η κόλαση», μπορούσε να διαβάσει κανείς σε πανό που κρατούσαν οι οικογένειες στο κοινοβούλιο, το οποίο διεξήγαγε μια ειδική συνεδρίαση αφιερωμένη στο ζήτημα των ομήρων.

Διαβεβαιώνοντας πως «θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια» για να απελευθερωθούν οι όμηροι, ο Νετανιάχου είπε πως αυτό δεν θα είναι δυνατό παρά μόνο διατηρώντας «τη στρατιωτική πίεση».

«Δεν πρέπει να σταματήσουμε τον πόλεμο όσο δεν έχουμε επιτύχει τη νίκη εναντίον εκείνων που θέλουν τις ζωές μας», τόνισε.

«Δεν θα σταματήσουμε πριν από τη νίκη», υπογράμμισε.

??Les familles des prisonniers israeliens a #Gaza boycottent Netanyahu pendant la session de la Knesset, criant « Pas le temps, maintenant, maintenant », tandis que Netanyahu affirme que la guerre prendra du temps.#???_????? pic.twitter.com/wHFBzxvOdn — Dima Halwani (@DimaHalwani) December 25, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Λωρίδα της Γάζας: Πένθιμα Χριστούγεννα εν μέσω βομβαρδισμών

Καμίνια: Διάρρηξη με “χρυσή” λεία

Βασίλης Καρράς: τριήμερο πένθος στη Θεσσαλονίκη, μόνο τραγούδια του στην εστίαση