Μπακς - Αντετοκούνμπο: οι Νικς έβαλαν τέλος στο σερί των "ελαφιών"

Τα «ελάφια» έπεσαν στο 22-8 και παραμένουν στη δεύτερη θέση της ανατολικής περιφέρειας.

Την ήττα, μετά από εννέα διαδοχικές νίκες, γνώρισαν σήμερα οι Μπακς στη Νέα Υόρκη, καθώς ηττήθηκαν από τους Νικς με 129-122 στο «Madison Square Garden» ανήμερα των Χριστουγέννων.

Ως εκ τούτου τα «ελάφια» έπεσαν στο 22-8 και παραμένουν στη δεύτερη θέση της ανατολικής περιφέρειας, πίσω από τους Σέλτικς ενώ οι Νικς με ρεκόρ 17-12 καταλαμβάνουν την πέμπτη θέση στην Ανατολή.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο ασταμάτητος Τζέιλεν Μπράνσον, που μετά τους 36 πόντους στο ματς μεταξύ των δύο ομάδων, που έγινε πριν από δύο ημέρες, σημείωσε 38 πόντους και μερικά πολύ καθοριστικά καλάθια στο τέλος.

Άξιοι συμπαραστάτες του οι Τζούλιους Ραντλ και Αρ Τζέι Μπάρετ με 24 και 21 πόντους αντίστοιχα, όπως και καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο Ιμάνουελ Κουίκλι, που είχε 20 πόντους (7/10 σουτ) από τον πάγκο.

Για τους Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 32 πόντους (12/22 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5/9 βολές), 13 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 2 λάθη σε 39 λεπτά συμμετοχής.

Σε καλή κατάσταση ήταν ο Ντέμιαν Λίλαρντ με 32 πόντους και 8 ασίστ ενώ 24 πόντους (4/9 τρίποντα) και 6 ασίστ είχε ο Κρις Μίντλετον.

