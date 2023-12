Κοινωνία

Θρίλερ στη Σαλαμίνα: Πυροσβέστες βρήκαν απανθρακωμένη σορό άγνωστης ταυτότητας

Πώς τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος βρέθηκαν στο εσωτερικό του σπιτιού όπου εντόπισαν το άψυχο σώμα.

Απανθρακωμένη σορός βρέθηκε κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς σε κατοικία στη Σαλαμίνα.

Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, τα στελέχη του ειδοποιήθηκαν γύρω στις 02.00 τα ξημερώματα της Τρίτης 26 Δεκεμβρίου για πυρκαγιά σε σπίτι επί της οδού Διομήδους στη Σαλαμίνα.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη 8 πυροσβεστών με 3 οχήματα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι πυροσβέστες ήρθαν εντόπισαν μια απανθρακωμένη σορό.

Δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία του θύματος, ούτε καν έχει προσδιοριστεί εάν πρόκειται για άντρα ή γυναίκα.

Προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα του Πυροσβεστικού Σώματος.

