Θεσσαλονίκη: Χωρίς νερό ξαφνικά τρεις περιοχές

Αναλυτικά ποιες γειτονιές επηρεάζονται και πότε αναμένεται αποκατάσταση.

Έκτακτα προβλήματα προέκυψαν τη Δευτέρα στο δίκτυο υδροδότησης της Θεσσαλονίκης από την ΕΥΑΘ. Συγκεκριμένα, διακοπή νερού υπάρχει σε εξέλιξη σε τρεις περιοχές της πόλης. Αναλυτικά:

Διακοπή σημειώθηκε στην Κάτω Τούμπα , λόγω προβλήματος στις οδούς Πυλαίας και Φιλήντα Μένου , το οποίο επηρεάζει και όλους τους γύρω δρόμους. Σύμφωνα με την ΕΥΑΘ η υδροδότηση αναμένεται να έχει αποκατασταθεί μέχρι και τις 12.00 .

, λόγω προβλήματος στις οδούς , το οποίο επηρεάζει και όλους τους γύρω δρόμους. Σύμφωνα με την ΕΥΑΘ η υδροδότηση αναμένεται . Χωρίς νερό έχει μείνει και περιοχή στου Χαριλάου , λόγω προβλήματος στις οδούς Νικολάου Πλαστήρα και Βασίλειου Μυστακίδου το οποίο επηρεάζει και όλους τους γύρω δρόμους. Σύμφωνα με την ΕΥΑΘ η υδροδότηση αναμένεται να έχει αποκατασταθεί και εκεί μέχρι και τις 12.00 .

, λόγω προβλήματος στις οδούς το οποίο επηρεάζει και όλους τους γύρω δρόμους. Σύμφωνα με την ΕΥΑΘ η υδροδότηση . Διακοπή υπάρχει και στο Ωραιόκαστρο, λόγω προβλήματος στις οδούς Οδυσσέα Ελύτη και Αεροδρομίου το οποίο επηρεάζει και όλους τους γύρω δρόμους. Σύμφωνα με την ΕΥΑΘ η υδροδότηση αναμένεται να έχει αποκατασταθεί μέχρι και τις 14.00 .

