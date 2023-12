Κόσμος

Παρίσι: Μητέρα με τα 4 παιδιά της νεκροί σε διαμέρισμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταζητείται ο 33χρονος πατέρας της οικογένειας που προς το παρόν διαφεύγει.

-

Πέντε πτώματα βρέθηκαν σε διαμέρισμα στο Μο, στην περιοχή του Παρισιού, χθες βράδυ και ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο στη διάρκεια της νύχτας ο εισαγγελέας της πόλης Ζαν-Μπατίστ Μπλαντιέ.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Actu 17 που επικαλείται πληροφορίες της, τα θύματα είναι «γυναίκα και τα τέσσερα μικρά παιδιά της» ενώ καταζητείται από τους αστυνομικούς ο 33χρονος πατέρας της οικογένειας, που «διαφεύγει».

Το τελευταίο διάστημα, στην περιοχή του Παρισιού διαπράχθηκαν δύο τριπλές παιδοκτονίες από τους πατέρες των παιδιών.

Στα τέλη Νοεμβρίου, ένας 41χρονος άνδρας εμφανίστηκε σε αστυνομικό τμήμα για να ομολογήσει τη δολοφονία των τριών θυγατέρων του, ηλικίας 4 έως 11 ετών, στην Αλφορτβίλ, στα νοτιοανατολικά του Παρισιού. Αναφέρθηκε σε διένεξη με την πρώην σύντροφο του για την κηδεμονία των παιδιών.

Ένα μήνα νωρίτερα, τον Οκτώβριο, χωροφύλακας σκότωσε τις τρεις κόρες του πριν αυτοκτονήσει, στην κατοικία του στο Βεμάρ, στα βορειοανατολικά του Παρισιού. Και σε αυτή την περίπτωση επρόκειτο για «περίπλοκο οικογενειακό πλαίσιο» σύμφωνα με την εισαγγελία.

Ειδήσεις σήμερα:

Θρίλερ στη Σαλαμίνα: Πυροσβέστες βρήκαν απανθρακωμένη σορό άγνωστης ταυτότητας

Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

Λέσβος: Καταδίωξη και σύλληψη οδηγού που αγνόησε “μπλόκο”