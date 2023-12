Κοινωνία

Ηράκλειο: Ληστεία σε μίνι μάρκετ

Ο 24χρονος αλλοδαπός δράστης εκτός από τις εισπράξεις έφυγε παίρνοντας μαζί του και τσιγάρα, αλλά λίγο αργότερα εντοπίστηκε.

Στη σύλληψη 24χρονου αλλοδαπού, που κατηγορείται για ληστεία, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου.

Όπως προέκυψε, ο 24χρονος λίγο πριν το ξημέρωμα των Χριστουγέννων μπήκε σε μίνι μάρκετ και με την απειλή χρήσης βίας κατά του υπαλλήλου, απέσπασε το χρηματικό ποσό των διακοσίων ευρώ και πακέτα τσιγάρα.

Ο εντοπισμός και η σύλληψή του έγινε λίγες ώρες μετά το περιστατικό, ενώ η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.

