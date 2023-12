Ναβάλνι προς τους υποστηρικτές του: Είμαι σώος και υγιής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε προς τους φιλους του οι οποίοι αγωνιούν για την κατάσταση της υγείας και της ασφάλειάς του.

-

«Είμαι καλά» δήλωσε ο Αλεξέι Ναβάλνι από τη φυλακή υψίστης ασφαλείας στην Αρκτική όπου τον έχει μεταφέρει το σωφρονιστικό σύστημα της Ρωσίας.

Γνωρίζοντας την αγωνία συγγενών, φίλων και υποστηρικτών του, ο αντίπαλος του Κρεμλίνου αποφάσισε να δώσει σημείο ζωής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάτι το οποίο του επέτρεψε και η διοίκηση των φυλακών.

Προσπαθώντας να δείξει διάθεση χιούμορ ο Ναβάλνι παρομοίασε τον εαυτό του με τον Άγιο Βασίλη λόγω του βαρέως ρουχισμού του και του ισχυρού κρύου και προσέθεσε ότι προς το παρόν είναι υγιής και σώος, με μόνο πρόβλημά του τη μεγάλη κούραση.

7/9 I also went for a walk. The yard is a neighboring cell, a bit bigger, with snow on the ground. And I saw a convoy, not like in central Russia, but like in the movies - with machine guns, warm mittens, and felt boots. And with the same beautiful fluffy shepherd dogs.