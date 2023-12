Life

Βασίλης Καρράς: σε κλίμα συγκίνησης η εξόδιος ακολουθία (εικόνες)

Μέχρι το βράδυ της Τρίτης θα παραταθεί το λαϊκό προσκύνημα του αγαπημένου τραγουδιστή, Βασίλη Καρρά.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης στον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας στη Θεσσαλονίκη τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του εμβληματικού λαϊκού ερμηνευτή Βασίλη Καρρά, η οποία ξεκίνησε στις 12:35. Η σορός του δημοφιλούς τραγουδιστή είχε τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από το πρωί με πλήθος κόσμου να τον αποχαιρετούν.

Όταν έφτασε το φέρετρο, θαυμαστές και απλοί πολίτες, που ταξίδεψαν στη Θεσσαλονικη απ' όλη την Ελλάδα και βρίσκονταν εκεί από τις 8 το πρωί, ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και φώναζαν: «Σήκω να μας τραγουδήσεις Βασίλη, είσαι παντού».

Η οικογένεια του λαϊκού τραγουδιστή έφτασε αγκαλιασμένη στον Ιερό Ναό, με τη σύζυγό του, την κόρη του και τον αδερφό του, τραγικές φιγούρες, να δίνουν δύναμη ο ένας στον άλλο.

Η σορός του Βασίλη Καρρά αναμένεται να παραμείνει σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι αργά το βράδυ καθώς σύμφωνα με πληροφορίες στη Θεσσαλονίκη αναμένονται περί τα 35 τουριστικά λεωφορεία με θαυμαστές του λαϊκού καλλιτέχνη όπως και άτομα που θα αφιχθούν με τον σιδηρόδρομο, αλλά και ιδιωτικά αυτοκίνητα για να πουν το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τους τραγουδιστή.

Ο Βασίλης Καρράς -το πραγματικό όνομα του ήταν Βασίλειος Κεσογλίδης- υπήρξε ένας εξαιρετικά επιδραστικός καλλιτέχνης, ερμηνευτής μεγάλων επιτυχιών. Γεννήθηκε στο Κοκκινοχώρι Καβάλας στις 12 Νοεμβρίου 1953 και το 1969, στα δεκαέξι του χρόνια, έκανε την πρώτη του μουσική εμφάνιση στο νυχτερινό κέντρο «Πρόσφυγας» στον Εύοσμο της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Έκανε τεράστιες επιτυχίες στο λαϊκό τραγούδι που υπηρέτησε, με δίσκους που έγιναν χρυσοί και πλατινένιοι, ενώ ιστορία άφησαν και ντουέτα που έκανε με πολλούς κορυφαίους τραγουδιστές. Παράλληλα ως συνθέτης και στιχουργός έγραψε τραγούδια για πολλούς τραγουδιστές του ελληνικού τραγουδιού. Ως μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του καταγράφηκε ο δίσκος «Μ' έχεις Κάνει Αλήτη» με πωλήσεις πάνω από 180.000 αντίτυπα, τους στίχους και μουσική του οποίου είχε αναλάβει ο Μιχάλης Ρακιντζής.

Ο Βασίλης Καρράς πέθανε την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου σε ηλικία 70 χρόνων.

