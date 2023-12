Πολιτική

Ανδρουλάκης για Βασίλη Καρρά: Μας κράτησε συντροφιά για δεκαετίες (εικόνες)

Τι είπε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, που παρέστη στην εξόδιο ακολουθία του λαικού τραγουδιστή.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας, στη Θεσσαλονίκη, η σορός του σπουδαίου λαϊκού τραγουδιστή Βασίλη Καρρά, που έφυγε από τη ζωή την παραμονή των Χριστουγέννων, σε ηλικία 70 ετών.

Πλήθος φίλων και θαυμαστών του από διάφορα σημεία της Ελλάδας και το εξωτερικό, άνθρωποι του πολιτικού και καλλιτεχνικού κόσμου βρέθηκαν από το πρωί στον Ιερό Ναό όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Με βουρκωμένα τα μάτια, κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα και ψελλίζοντας στίχους των τραγουδιών του, άνθρωποι κάθε ηλικίας ήταν εκεί για να απευθύνουν το ύστατο χαίρε στον δημοφιλή καλλιτέχνη.

Την εξόδιο ακολουθία τέλεσε ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, ενώ επικήδειους εκφώνησαν - μεταξύ άλλων - ο γραμματέας της Κ.Ο. της ΝΔ, Σταύρος Καλαφάτης, ο οποίος μετέφερε στην οικογένεια τού εκλιπόντος τα θερμά συλλυπητήρια του πρωθυπουργού, τονίζοντας ότι ο Βασίλης Καρράς «ήξερε να αγγίζει τις ψυχές των Ελλήνων».

Ν. Ανδρουλάκης: «Τον αγάπησαν εκατομμύρια Έλληνες»

Στην εκκλησία βρέθηκε επίσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης που συλλυπήθηκε τους οικείους τού κορυφαίου λαϊκού τραγουδιστή. «Μας κράτησε συντροφιά για δεκαετίες. Ένας απλός καθημερινός άνθρωπος που ήθελε να προσφέρει. Έκανε πάρα πολλά πράγματα. Τον αγάπησε όλη η Ελλάδα, εκατομμύρια Έλληνες. Είναι η ελάχιστη υποχρέωση σήμερα να τιμήσουμε την μνήμη του διότι περάσαμε κοντά του, με τη μοναδική του φωνή, αξέχαστες στιγμές» ανέφερε σε δήλωσή του ο κ. Ανδρουλάκης.

Για μία δύσκολη μέρα που βιώνει σήμερα η Θεσσαλονίκη έκανε λόγο σε δήλωσή του ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της πόλης Στέλιος Αγγελούδης. «Του οφείλουμε αγάπη, σεβασμό και προπαντός πολλές από τις μεγάλες στιγμές που μας χάρισε» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Αύριο η ταφή του

Η ταφή του Βασίλη Καρρά θα γίνει αύριο το μεσημέρι στη γενέτειρά του, το Κοκκινοχώρι Καβάλας. Επιθυμία της οικογενείας του είναι αντί στεφάνων να στηριχθεί ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα».

