Παναγία των Παρισίων: Διαδικτυακή καμπάνια και διαμάχη για τα βιτρό παράθυρα του ναού

Πάνω από 120.000 άνθρωποι υπέγραψαν αίτημα για τη διατήρηση των αρχικών βιτρό παραθύρων, σύμφωνα με τον Guardian. Τι απαντά ο Μακρόν

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι εργασίες για την ανοικοδόμηση της ιστορικής Παναγίας των Παρισίων που καταστράφηκε στην πυρκαγιά της 15ης Απριλίου 2019 ωστόσο όσο περνούν οι μέρες και τα συνεργεία προσθέτουν τις κρίσιμες πινελιές που θα ξαναδώσουν στο εκκλησιαστικό μνημείο την παλιά του λάμψη κορυφώνονται και οι αντιδράσεις από μεγάλη μερίδα πολιτών.

Αιτία για τους 122.875 Γάλλους που λαμβάνουν μέρος στην διαδικτυακή καμπάνια είναι να ληφθεί υπόψη το αίτημά τους να παραμείνουν τα αρχικά βιτρό που σχεδίασε ο αρχιτέκτονας Βιολέ-Λε-Ντυ στα πλαϊνά παράθυρα του ναού και να μην αντικατασταθούν από νέα, σύγχρονης αισθητικής, όπως επιθυμεί ο Γάλλος πρόεδρος Εμάνουελ Μακρόν. Αίτημα που έχει επικριθεί ως «βανδαλισμός» από τους συμμετέχοντες στην διαδικτυακή καμπάνια που θέλουν να φτάσουν τους 150.000 ώστε να επηρεάσουν στη λήψη των αποφάσεων.

Η ιδέα για την αντικατάσταση των έξι βιτρό, όπως ανέφερε δημοσίευμα του Guardian, προήλθε από τον αρχιεπίσκοπο του Παρισιού, Laurent Ulrich, ο οποίος ανέφερε ότι θα ήθελε να δει μια σειρά από έξι νέα παράθυρα.

Ο Μακρόν απάντησε ότι η ιδέα είχε την πλήρη υποστήριξή του, γεγονός που ξεσήκωσε τους θιασώτες της αρχιτεκτονικής παράδοσης.

«Τα βιτρό στην Παναγία των Παρισίων που σχεδίασε ο Λε-Ντυ δημιουργήθηκαν ως ένα συνεκτικό σύνολο. Είναι μια γνήσια δημιουργία που ο αρχιτέκτονας ήθελε να είναι πιστός στη γοτθική προέλευση του καθεδρικού ναού», αναφέρεται στο κείμενο της καμπάνιας.

Όσοι επικρίνουν το σχέδιο λένε ότι η αλλαγή θα καταστρέψει την αρχιτεκτονική αρμονία του ιστορικού κτηρίου που υπέστη πολύ σοβαρές ζημιές από πυρκαγιά τον Απρίλιο του 2019 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2024.

