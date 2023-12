Πολιτική

Ένταξη Σουηδίας στο ΝΑΤΟ - Τουρκία: Πέρασε το Πρωτόκολλο, προσδοκίες για τα αμερικανικά F-16

Η επιτροπή εξωτερικών της βουλής πέρασε το Πρωτόκολλο ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Οι προσδοκίες για τα F16 από τις ΗΠΑ και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.

Το πρωτόκολλο σχετικά με την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ τέθηκε για πρώτη φορά στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στις 16 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν και ζητήθηκαν πληροφορίες σχετικά με τις δεσμεύσεις από τη σουηδική κυβέρνηση. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής συνεδρίασε για δεύτερη φορά στις 15.00 με τη Σουηδική ατζέντα, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Ο πρόεδρος της Κομισιόν Φουάτ Οκτάι είπε ότι η Σουηδία έχει λάβει μέτρα ειδικά όσον αφορά τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, αλλά είπε, «Δεν έχουμε δει ακόμη τα αναμενόμενα αποτελέσματα στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας».

Μετά τις συζητήσεις στην επιτροπή ξεκίνησε η ψηφοφορία. Το πρωτόκολλο ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Ωστόσο, η διαδικασία στη Βουλή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς για να γίνει η Σουηδία μέλος του ΝΑΤΟ, η έγκριση από τη Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωτική. Όμως το πρόγραμμα των συναντήσεων δεν είναι ακόμη σαφές.

Αφού οι βουλευτές εξέφρασαν τις απόψεις τους, έγινε αποδεκτό το πρωτόκολλο για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Τον τελευταίο λόγο θα έχει πλέον η Γενική Συνέλευση της Βουλής.

Ακτσαμπάρ: Αν εγκρίνουμε πρωτόκολλο οι ΗΠΑ θα πείσουν Κογκρέσο για F16

Η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ υπό συζήτηση στη Βουλή: «Εάν εγκρίνουμε την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ μπορούν να πείσουν τη Γερουσία να απαιτήσει F-16»

Η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ ήρθε ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μπουράκ Ακτσαπάρ είπε στη δήλωσή του ότι «ο Μπάιντεν είπε στον Ερντογάν ότι θα πείσει το Κογκρέσο των ΗΠΑ να εγκρίνει το αίτημα της Τουρκίας για F-16 αφού η Άγκυρα επικύρωσε την προσφορά της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ».

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Burak Akcapar μιλώντας στην Επιτροπή είπε: Δυστυχώς, δεν είναι δυνατό για τις σουηδικές αρχές να εκπληρώσουν αμέσως όλα τα αιτήματά μας. Αυτή είναι μια διαδικασία. Εφαρμόζουν νομοθετικές αλλαγές που θα ήταν αδιανόητες πριν από 5 χρόνια.

Δηλώνοντας ότι η Σουηδία έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί τον κίνδυνο που θέτουν στη Σουηδία οι τρομοκρατικές οργανώσεις, ειδικά το PKK, ο Akcapar είπε: «Από στρατιωτική-στρατηγική άποψη, με την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, δεν θα υπάρχει κενό ασφαλείας στον Βορρά».

Η αντιπολίτευση αντιδρά

Ο βουλευτής του CHP Kani Beko είπε, "Είναι ο συνομιλητής μας η Σουηδία, η ΕΕ ή οι ΗΠΑ; Εάν δεν γίνουν συγκεκριμένα βήματα, δεν πρέπει να εγκρίνουμε την ένταξη. Νομίζω ότι οι ΗΠΑ θα θέσουν το θέμα των F-16 στα χέρια του Κογκρέσου και πείτε ότι το Κογκρέσο δεν το δέχτηκε».

Ο βουλευτής του CHP, Oguz Kaan Sal?c?, δήλωσε: «Πιστεύαμε ότι η ρητορική του υπουργείου είχε αλλάξει, αλλά στην πραγματικότητα η ρητορική της κυβέρνησης άλλαξε στην πραγματικότητα».

