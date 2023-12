Κόσμος

Γάζα: Διακόπηκε εκ νέου το σύνολο των τηλεπικοινωνιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιόαβ Γκάλαντ

-



Η παλαιστινιακή εταιρεία τηλεπικοινωνιών Paltel ανακοίνωσε σήμερα (26/12/2023) ότι διακόπηκαν εκ νέου οι τηλεπικοινωνίες στη Λωρίδα της Γάζας, η τέταρτη διακοπή από την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

«Μετά λύπης ανακοινώνουμε μια πλήρη διακοπή των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών, σταθερών και διαδικτύου (…) στη Λωρίδα της Γάζας λόγω της συνέχισης της επίθεσης», επισημαίνει η εταιρεία σε ένα δελτίο τύπου, προσθέτοντας πως οι ομάδες των τεχνικών της «εργάζονται για να αποκαταστήσουν τις υπηρεσίες παρά τον βαθμό επικινδυνότητας στο πεδίο».

Ισραηλινός υπουργός Άμυνας: Πόλεμος σε επτά μέτωπα

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιόαβ Γκάλαντ δήλωσε ότι η χώρα του προέβη σε αντίποινα στο Ιράκ, την Υεμένη και το Ιράν για επιθέσεις που διαπράχθηκαν εναντίον της.

«Βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο με πολλά μέτωπα και δεχόμαστε επιθέσεις από επτά θέατρα (επιχειρήσεων): Γάζα, Λίβανο, Συρία, Δυτική Όχθη, Ιράκ, Υεμένη και Ιράν. Έχουμε ήδη απαντήσει και αναλάβει δράση σε έξι από αυτά τα θέατρα», δήλωσε ενώπιον βουλευτών.

Ειδήσεις σήμερα:

Θρίλερ στη Σαλαμίνα: Πυροσβέστες βρήκαν απανθρακωμένη σορό άγνωστης ταυτότητας

Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

Παρίσι: Μητέρα με τα 4 παιδιά της νεκροί σε διαμέρισμα