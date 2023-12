Life

Βασίλης Καρράς: Η... “Νύχτα ξελογιάστρα” αποχαιρέτισε τον “Άρχοντα” (βίντεο)

Ανατριχίλα προκάλεσαν στιγμιότυπα στην κηδεία του Βασίλη Καρρά όταν κατά την έξοδο της σορού, τον αποχαιρέτισαν με μεγάλες του επιτυχίες και ποντιακά τραγούδια.

Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του αγαπημένου λαϊκού τραγουδιστή, Βασίλη Καρρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 χρόνων, την παραμονή Χριστουγέννων.

Πλήθος κόσμου από όλη την Ελλάδα, πολιτικοί και καλλιτέχνες, βρέθηκαν στον Ιερό Ναό του Θεού Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, για να πουν το τελευταίο αντίο στον μεγάλο ερμηνευτή.

«Καλό ταξίδι άρχοντα», «Σ΄αγαπάμε, καλό παράδεισο», «Σήκω να μας τραγουδήσεις Βασίλη, είσαι παντού» είναι μερικά από τα μηνύματα και τα λόγια του κόσμου, που είπε το «ύστατο χαίρε» στον Βασίλη Καρρά, ενώ αύριο θα γίνει η ταφή του στο αγαπημένο του χωριό, το Κοκκινοχώρι Καβάλας, μιας και επιθυμία του ήταν να ταφεί δίπλα στους γονείς του.

Η συγκίνηση ήταν διάχυτη ιδιαίτερα όταν η ορχήστρα του έπαιξε το τραγούδι “Νύχτα Ξελογιάστρα”, το “Δεν πάω πουθενά”, όπως και ποντιακά τραγούδια.

Λίγο μετά τις 16:30 ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία και το λαϊκό προσκύνημα στη σορό του Βασίλη Καρρά, στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας της Θεσσαλονίκης, με του θαυμαστές του να φωνάζουν “αθάνατος” κατά την έξοδο του φέρετρου από τον Ιερό Ναό.

