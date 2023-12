Κοινωνία

Τροχαίο στο Πέραμα - Πατέρας 28χρονου: Θα ακρωτηριάσουν και το αριστερό πόδι του

Υπενθυμίζεται ότι από χθες οι γιατροί υποχρεώθηκαν να ακρωτηριάσουν και τα δύο πόδια της 22χρονης συνοδηγού

Μάχη για να κρατηθούν στην ζωή δίνουν ο 28χρονος και η 22χρονη που τραυματίστηκαν σοβαρά τα ξημερώματα των Χριστουγέννων σε τροχαίο στον Πέραμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 04:30 τα ξημερώματα των Χριστουγέννων όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ο 28χρονος οδηγός και η 22χρονη συνοδηγός εξετράπη της πορείας του στη λεωφόρου Σχιστού και προσέκρουσε σε μπάρες με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολύ σοβαρά και οι δύο.

Σύμφωνα με τον πατέρα του 28χρονου οι γιατροί θα προχωρήσουν σε ακρωτηριασμό και του δεύτερου ποδιού του παιδιού του. Υπενθυμίζεται ότι από χθες οι γιατροί υποχρεώθηκαν να ακρωτηριάσουν και τα δύο πόδια της 22χρονης

«Είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Έχει χάσει το δεξί του πόδι και προφανώς αυτή τη στιγμή θα γίνει ακρωτηριασμός και στο αριστερό» είπε μιλώντας στον Alpha.

«Η κοπέλα έχει χάσει και τα δύο της πόδια και ευελπιστούμε στο να αναρρώσουν χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Η ζωή τους είναι στα χέρια του Θεού» ήταν τα λόγια του πατέρα του 28χρονου.

Ιδιαίτερα συγκινημένος έστειλε και ένα μήνυμα… «Σας παρακαλώ πολύ λίγο παραπάνω προσοχή εμείς οι γονείς στα παιδιά μας μας. Ο Θεός να προσέχει όλα τα παιδιά του κόσμου».

Βίντεο ντοκουμέντο από τον απεγκλωβισμό των τραυματιών

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες των πυροσβεστών να απεγκλωβίσουν τους δύο νέους μετά την σφοδρότητα της σύγκρουσης…Το κόκκινο αυτοκίνητο έχει προσκρούσει πάνω στην προστατευτική μπάρα….Οι πυροσβέστες κόβουν τις λαμαρίνες, για να βγάλουν τον 28χρονο οδηγό και την 22χρονη συνοδηγό.

Οι δυο νέοι διακομίστηκαν στο Αττικόν νοσοκομείο, νοσηλεύονται δια σωληνωμένοι, η 22χρονη υποβλήθηκε σε ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών της, ενώ οι γιατροί ακρωτηρίασαν το ένα πόδι του 28χρονου και δίνουν μάχη προκειμένου να σώσουν το άλλο.

