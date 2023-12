Κοινωνία

Νέα Σμύρνη: Θρίλερ με τον θάνατο 16χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το παιδί βρέθηκε νεκρό μέσα στο διαμέρισμα της οικογένειας φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

-

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με τον θάνατο ενός 16χρονου παιδιού, που βρέθηκε νεκρό μέσα στο διαμέρισμα της οικογένειας του στην Νέα Σμύρνη.

Λίγο μετά τις 9 το βράδυ, η ΕΛ.ΑΣ δέχθηκε κλήση από γείτονες της οικογένειας που ανέφεραν πως άκουσαν φωνές από ένα σπίτι στην οδό Σταδίου.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο όπου εντόπισαν ένα παιδί 16 ετών να φέρει σοβαρά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στο στήθος, πιθανότατα από ψαλίδι.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Λαϊκό νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του, ενώ ακόμα δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο σπίτι, την ώρα της τραγωδίας βρίσκονταν η μητέρα, η γιαγιά και ο 18χρονος αδερφός του παιδιού. Η μητέρα και η γιαγιά του 16χρονου έχουν αφεθεί ελεύθερες, αλλά ο αδερφός του βρίσκεται στη ΓΑΔΑ, όπου δίνει κατάθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Αυστραλία: Φονική καταιγίδα σαρώνει την ανατολική ακτή

Σημεία για rapid test δωρεάν την Τετάρτη

Καιρός: Τοπικές βροχές την Τετάρτη