Οικονομία

Αναγνωστόπουλος - αισχροκέρδεια: Οι έλεγχοι για παραπλανητικές προσφορές συνεχίζονται (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι μοιράστηκε στο "Καλημέρα Ελλάδα" ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν.

-

Για την ακρίβεια και τις παραπλανητικές εκπτώσεις εκ μέρους εταιριών του εμπορίου, μίλησε την Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης Σωτήρης Αναγνωστόποτλος, καλεσμένος του Γιώργου Παπαδάκη στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”.

Ο κ. Αναγνωστόπουλος παραδέχθηκε ότι η πρακτική των παραπλανητικών εκπτώσεων υπονομεύει τον καταναλωτή και εμπράκτως, του αφαιρεί τη δυνατότητα να επιλέξει ελεύθερα το προϊόν που επιθυμεί.

«Έχουμε επιβάλει πολλά πρόστιμα για περιπτώσεις παραπλανητικών εκπτώσεων και μετά την επιβολή τους, η συμμόρφωση των υπαίτιων επιχειρήσεων υπήρξε αξιοσημείωτη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αναγνωστόπουλος. Επίσης υποστήριξε ότι το Υπουργείο πλέον παρακολουθεί κάθε επιχείρηση ξεχωριστά σχετικά με το αν συμμορφώθηκε και αν διαπιστώσει ότι αυτό δεν έγινε, θα προχωρήσει σε νέο πρόστιμο. Τέλος ανακοίνωσε ότι αν πριν από μία προσφορά έχει προηγηθεί παράνομη ανατίμηση, τότε με την απόφαση του προστίμου θα αφαιρείται το ψευδές τμήμα της έκπτωσης και τα κέρδη που προέκυψαν από αυτό.

Ο Γενικός Γραμματέας ισχυρίστηκε ότι σε περίπτωση που επιβληθεί πλαφόν στην τιμή του εγχώριου ελαιολάδου, ίσο με την περυσινή του τιμή, τότε αυτοματοποιημένα λόγω κοινής αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλο το ελαιόλαδο της Ελλάδας θα αγοραστεί χονδρικά προς διάθεση π.χ. στην Ισπανία. Χαρακτήρισε λίγα και μικρά, τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε βιομηχανίες τροφίμων –οι οποίες ήταν υπαίτιες των περισσότερων και των μεγαλύτερων παραβάσεων– και εξήγγειλε ότι θα γίνει επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου απονομής και διατήρησης, της σχετικής άδειας λειτουργίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Αυστραλία: Φονική καταιγίδα σαρώνει την ανατολική ακτή

Νέα Σμύρνη: Θρίλερ με τον θάνατο 16χρονου

Λεωφόρος Κηφισίας: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο έξω από πολυεθνική