Βασίλης Καρράς: Ο Ζαφείρης Μελάς έσπασε… στον αέρα του ΑΝΤ1 μιλώντας για τον φίλο του

«Ήταν ο βασιλιάς της νύχτας και ήταν ο θεός μου», ανέφερε μεταξύ άλλων. Ποιο τραγούδι του ξεχώρισε και δε θα σταματήσει να τραγουδάει ποτέ.

Εμφανώς συγκινημένος ο Ζαφείρης Μελάς, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», για τον θάνατο του αγαπημένου του φίλου Βασίλη Καρρά.

«Ο Βασίλης ήταν ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, με μεγάλο θάρρος. Ήταν ο βασιλιάς της νύχτας», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο Βασίλης αγαπήθηκε από όλους και είναι λογικό να βλέπουμε και παιδιά να κλαίνε γι’ αυτόν. Ήταν ο τραγουδιστής της καψούρας και τα νέα παιδιά ερωτεύονται και μιλούσε στις καρδιές τους», είπε στη συνέχεια.

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στο φιλανθρωπικό του έργο, τονίζοντας ότι έχει βοηθήσει πολύ κόσμο, αλλά δεν το έλεγε ποτέ και το κρατούσε για τον εαυτό του.

Ερωτηθείς για το ποιο τραγούδι του ξεχωρίζει και δε θα βγάλει ποτέ από το πρόγραμμα του, είπε ότι αναμφίβολα είναι το «Απ’ το Βορά μέχρι τον Νότο», καθώς αντιπροσωπεύει και τις δυσκολίες που πέρασαν ο ίδιος, ο Βασίλης αλλά και ο Πασχάλης Τερζής όταν επιχείρησαν να κατέβουν στην Αθήνα και να τραγουδήσουν.

