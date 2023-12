Οικονομία

Ρωσία – πετρέλαιο: Σε Κίνα και Ινδία το 90% των εξαγωγών της

Το μερίδιο της Ευρώπης στις εξαγωγές ρωσικού αργού έχει πέσει σε 4-5% από 40-45%, λόγω του εμπάργκο μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι μισές εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας το 2023 πήγαν στην Κίνα, ενώ το μερίδιο της Ινδίας ανήλθε σε δύο χρόνια στο 40% των συνολικών ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου, μετέδωσαν ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων, επικαλούμενα σημερινές δηλώσεις του αντιπροέδρου της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ.

"Οι βασικοί εταίροι στην τρέχουσα κατάσταση είναι η Κίνα, το μερίδιο της οποίας αυξήθηκε σε περίπου 45-50% και βεβαίως η Ινδία", δήλωσε ο Νόβακ, ο οποίος είναι επικεφαλής του ενεργειακού τομέα της Ρωσίας.

"Προηγουμένως, βασικά δεν υπήρχαν προμήθειες στην Ινδία, σε δύο χρόνια, το συνολικό μερίδιο των προμηθειών στην Ινδία έφτασε το 40%", σημείωσε.

Ο Νόβακ πρόσθεσε ότι το μερίδιο της Ευρώπης στις εξαγωγές ρωσικού αργού έχει πέσει σε περίπου 4-5% από περίπου 40-45%.

