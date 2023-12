Κοινωνία

Καλαμάτα: Πτώση αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας (βίντεο)

Συναγερμός στις ένοπλες δυνάμεις οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες της πτώσης.

Τεράστια κινητοποίηση σήμανε την Τετάρτη το μεσημέρι στην Καλαμάτα, έπειτα από ειδοποίηση για πτώση διθέσιου εκπαιδευτικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας.

Πρόκειται για διθέσιο αεροσκάφος Τ-2 που ξεκίνησε από την 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος και κατέπεσε σε περιοχή πλησίον της Βόρειας Πύλης του στρατοπέδου της ΠΕΑ 120. Ελικόπτερο πραγματοποιεί έρευνες στην περιοχή αναζητώντας τη σορό του κυβερνήτη.

Όλα τα γεγονότα που οδήγησαν στη μοιραία πτώση ξεκίνησαν, όταν πτηνό εισχώρησε στον κινητήρα του αεροσκάφους με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη σε αυτόν.

Οι συνάδελφοί του εκτιμούν ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν πρόλαβε να χρησιμοποιήσει το εκτινασσόμενο κάθισμα.

Αν και το αεροσκάφος ήταν διθέσιο, σε αυτό επέβαινε ένα μόνο στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας. Τραγική ειρωνεία: Επρόκειτο για την τελευταία πτήση που θα πραγματοποιούσε για φέτος, ο άτυχος Ίκαρος.

Το ένα φτερό του αεροσκάφους προσέκρουσε σε κτήριο με γραφεία, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποιος τραυματισμός όσων βρίσκονταν μέσα στα γραφεία αυτά.

Η σχετική ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας σημειώνει:

«Την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11.28, αεροσκάφος Τ-2Ε της 120 Πτέρυγας Εκπαιδεύσεως Αέρος (ΠΕΑ) / 363 Μοίρας Εκπαιδεύσεως Αέρος (ΜΕΑ), που εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση κατέπεσε, κατά την επιστροφή του, μισό ναυτικό μίλι βορειοδυτικά του Αεροδρομίου Καλαμών».

Πηγή: Messinialive.gr

