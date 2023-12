Κοινωνία

Γλυφάδα - Βία ανηλίκων: 14χρονοι συνελήφθησαν για ληστεία κατά συνομηλικών τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι καταγέλλουν τα δύο θύματα. Πώς οι δράστες τους πλησίασαν με σκοπό την απόσπαση χρημάτων.

-

Στη σύλληψη δύο 14χρονων για ληστεία σε βάρος συνομηλίκων τους προχώρησαν το βράδυ της Τρίτης 26 Δεκεμβρίου αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ στην Γλυφάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 20.00 το απόγευμα όταν οι δύο ανήλικοι δράστες βγήκαν από ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είδαν τους δύο συνομήλικους τους.

Τους προσέγγισαν επιθετικά και αφού τους απώθησαν τους απέσπασαν ό,τι χρήματα είχαν πάνω τους και αποχώρησαν.

Μετά από λίγο οι δύο 14χρονοι δράστες εντοπίστηκαν από αστυνομικούς και συνελήφθησαν.

Ειδήσεις σήμερα:

Βασίλης Καρράς: Ο ΑΝΤ1 στο Κοκκινοχώρι Καβάλας

Νέα Σμύρνη: Θρίλερ με τον θάνατο 16χρονου

Λεωφόρος Κηφισίας: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο έξω από πολυεθνική