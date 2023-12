Life

“Rouk Zouk” εορταστικό παραμονή και ανήμερα πρωτοχρονιάς (εικόνες και βίντεο)

Αστείρευτο κέφι, πολύ ανταγωνισμό και εκλεκτούς καλεσμένους θα έχεί το Ρουκ Ζουκ την Παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς και ανήμερα την Πρωτοχρονιά στις 21:00, η Ζέτα Μακρυπούλια μάς δίνει τις ευχές της για το 2024 και ρουκζουκάρει, έχοντας στο πλατό εκλεκτούς καλεσμένους. Οι εκπομπές «I LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» και «ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΙΔΕΣ ΤΙΠΟΤΑ», αλλά και οι ηθοποιοί από τη σειρά «ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΩΤΙΑ» έρχονται στο «ROUK ZOUK» για δύο απολαυστικά πάρτυ που διοργανώνονται για καλό σκοπό, για τη στήριξη του μη κερδοσκοπικού σωματείου «Δεσμός» και συγκεκριμένα του προγράμματος «Δεσμός για τα σχολεία», που φέτος επικεντρώνει τις δράσεις του στη πλημμυροπαθή Θεσσαλία και στα σχολεία της περιοχής.

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Την Παραμονή Πρωτοχρονιάς (31/12) στις 21:00, η Ζέτα έχει πάρα πολύ ωραία παρέα! Το «I LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» και το «ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΙΔΕΣ ΤΙΠΟΤΑ», έρχονται και θα αποδείξουν πως είναι και βραδινοί, αλλά και πολύ ανταγωνιστικοί τύποι.

Μια βραδιά με άπειρες ατάκες, ατελείωτο παιχνίδι και αστείρευτο χιούμορ με την Μπέττυ Μαγγίρα και την ομάδα της (Δημήτρης Μακαλιάς, Τάσος Μπιμπισίδης, Τζο Κουτσοκώστα και Αθηνά Αφαλίδου) από την μία πλευρά του στούντιο και τον Κώστα Τσουρό με την ομάδα του (Νόνη Δούνια, Ευρυδίκη Βαλαβάνη, Δέσποινα Τσόκου και Πάνος Κατσαρίδης), από την άλλη.

Μια Παραμονή Πρωτοχρονιάς που τα έχει όλα, αστείρευτο κέφι, πολύ ανταγωνισμό και προεξαγγελτικές δηλώσεις με την Μπέττυ να λέει πως δέχεται να χάσει, μόνο αν συνεργαστεί με τη Ζέτα, και τον Κώστα να ανακοινώνει πως μόνο αν η ομάδα του κερδίσει, το παιχνίδι δεν θα είναι σικέ.

Στη διάρκεια του πάρτυ, οι ομάδες φαίνεται να έχουν πολύ καλή χημεία, μάρτυς μας η… παντομίμα, ενώ ξεχωρίζουν η Αθηνά που είναι πραγματικά on fire, αλλά και η Νόνη που ξεκαθαρίζει πως θα κάνει τα πάντα για να κερδίσει η ομάδα της. Στα highlight της βραδιάς, συγκαταλέγεται η στιγμή που η Ευρυδίκη και η Δέσποινα μας μαθαίνουν τα υλικά για τον καλό μουσακά, ο βαρκάρης του «ROUK ZOUK» που στοιχειώνει για πάντα τον Τάσο, αλλά και η επιστημονική ανάλυση του Πάνου πάνω στο αγγούρι.

Μη χάσετε τις μελωδίες της Ζέτας που ξεσηκώνουν, την Μπέττυ να ζητάει από τον Άγιο Βασίλη τη φωνή της Whitney Houston, τη Νόνη να ερμηνεύει Έφη Θώδη και τον Δημήτρη να προσπαθεί να ηρεμήσει, αλλά οι χειροπέδες να μην τον αφήνουν!

ΑΝΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Την Πρωτοχρονιά (1/1) στις 21:00, μια καυτή παρέα κάνει ποδαρικό στο «ROUK ZOUK». Η Ζέτα Μακρυπούλια καλωσορίζει το νέο έτος μαζί με τους ηθοποιούς της σειράς «ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΩΤΙΑ», οι οποίοι έρχονται αποφασισμένοι για παιχνίδι μέχρι τελικής πτώσεως. Χωρίζονται σε άνδρες και γυναίκες, η μάχη περνάει σε άλλο επίπεδο και «ΤΑ ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ» (Άλκηστις Ζιρώ, Ελπίδα Νικολάου, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Νταίζη Σεμπεκοπούλου, Ζωή Ρηγοπούλου) σηκώνουν κεφάλι και τολμούν να τα βάλουν με τους «ΚΑΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΥΣ» (Λευτέρης Ελευθερίου, Nathan Thomas, Αντώνης Αντωνάκος, Διονύσης Λάνης, Θανάσης Μπανούσης).

Ετοιμαστείτε για μία λαμπερή βραδιά με τον Λευτέρη να ζητάει από τη Ζέτα να μην συναντιούνται μόνο τις γιορτές των Χριστουγέννων, αλλά και το Πάσχα, και την Άλκηστη να προσπαθεί, χωρίς μεγάλη επιτυχία, να έχει ήρεμες αντιδράσεις. Ταυτόχρονα, ο Nathan ζητά χρήματα από τον Άγιο Βασίλη για να αγοράσει μια φάρμα στο χωριό, η Ελπίδα μάς μιλάει για τη δυσκολία της να καταπιεί κάποιο χάπι, αναλύοντας την ιεροτελεστία που ακολουθεί κάθε φορά και ο Αντώνης εξομολογείται πως μικρός ήθελε να γίνει σκουπιδιάρης, πιλότος ή χάκερ.

Στη διάρκεια του παιχνιδιού, ο Λευτέρης προσπαθεί να παίξει τον σκληρό, ακολουθώντας τις νότες του Ηλία Ψινάκη, η Ελπίδα και η Άλκηστις μπερδεύονται με το… μέγεθος, η Ζωή δεν τα καταφέρνει με το κλαρίνο και η Νταίζη στην παντομίμα είναι για… φίλημα.

Η βραδιά, όμως, παίρνει ανατρεπτική μορφή, αφού την 1η μέρα του χρόνου στο πλατό κάνουν αθλοπαιδιές (βόλεϊ, σκοινάκι κ.ά.), στήνουν μπαρμπέρικο για χάρη του Λευτέρη, ενώ η Ζέτα εμφανίζεται μέχρι και με… κοτόνυχα!

Συντελεστές

Head of Production: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΟΣ

Project Manager: ΜΑΡΙΑ ΝΤΡΟΥΒΑ

Content Director: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ

Αρχισυντάκτης: ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ

Σκηνοθέτης: ΚΩΣΤΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ

Βοηθός Σκηνοθέτης : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΗΩΡΑΣ

Οργάνωση Παραγωγής: ΜΑΙΡΗ ΜΟΥΣΤΑΚΗ

Διεύθυνση Παραγωγής: ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΡΑΚΗΣ

#RoukZouk

instagram: @roukzouk.official

