Κοινωνία

Ρέντης: Πέθανε ο αστυνομικός των ΜΑΤ που είχε τραυματιστεί στα επεισόδια

Θρήνος για τον 31χρονο αστυνομικό των ΜΑΤ που νοσηλευόταν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Την τελευταία του πνοή άφησε πριν από λίγη ώρα στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, ο 31χρονος αστυνομικός που στις 7 Δεκεμβρίου είχε χτυπηθεί από ναυτική φωτοβολίδα στον μηρό έξω από το γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη, κατά τη διάρκεια επεισοδίων, στο περιθώριο αγώνα βόλεϊ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου: «Κατόπιν ενημέρωσης των θεραπόντων ιατρών, ο ασθενής αστυνομικός που νοσηλευόταν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας έπειτα από τον σοβαρό τραυματισμό του στην περιοχή του Ρέντη, κατέληξε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σήμερα Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου και ώρα 12.34 μ.μ.».

Για την τραγική εξέλιξη της υπόθεσης θα ενημερωθούν οι δικαστικές αρχές προκειμένου να διαμορφωθεί το κατηγορητήριο για τον 18χρονο που κρατείται ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και των άλλων εμπλεκομένων στα επεισόδια προκειμένου να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης.

