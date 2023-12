Κόσμος

Γαζα - Νεκροί: Λουτρό αίματος με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας στην Λωρίδα της Γάζας.

Συνολικά 21.110 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 55.243 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει 195 Παλαιστινίους που σκοτώθηκαν και 325 που τραυματίστηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με το υπουργείο.

