Κηδεία Βασίλη Καρρά: “Λύγισε” όλη Ελλάδα στο στερνό αντίο (βίντεο)

Συνάδελφοι, φίλοι, συγχωριανοί και θαυμαστές προσήλθαν στο Κοκκινοχώρι κυριλεκτικά συντετριμμένοι για το χαμό του.

Σε κλίμα πάνδημου σπαραγμού γράφτηκε ο επίλογος μιας μεγάλης λαϊκής μουσικής ιστορίας την Τετάρτη το μεσημέρι. Κι αυτό διότι τελέστηκαν στο Κοκκινοχώρι Καβάλας η εξόδιος ακολουθία και ο ενταφιασμός, του κοσμαγάπητου ερμηνευτή Βασίλη Καρρά, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την παραμονή των Χριστουγέννων.

Στο μικρό χωριό του Παγγαίου, που ευεργετήθηκε πολλές φορές από τον αγαπημένο τραγουδιστή και οι μόνιμοι κάτοικοί του μόνο καλά λόγια έχουν να πουν, επικρατούσε το αδιαχώρητο από νωρίς το πρωί. Χιλιάδες άνθρωποι, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και απλός κόσμος συγκεντρώθηκαν για να πουν το τελευταίο αντίο στον άνθρωπο που αγάπησαν τόσο πολύ για την απλότητα του χαρακτήρα του και το ήθος του.

Η πομπή των αυτοκινήτων που μετέφερε τη σορό του Βασίλη Καρρά ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και λίγο πριν μπει στο χωριό έκανε μια στάση στην κατάφυτη τοποθεσία Ποταμό, όπου βρίσκεται το κτήμα του αγαπημένου τραγουδιστή, που δημιούργησε πριν αρκετά χρόνια με πολλή όρεξη και κέφι. Στο κτήμα παράγονταν βιολογικά προϊόντα, ενώ υπάρχει και ένας διαμορφωμένος χώρος για διάφορες εκδηλώσεις. Επίσης, εκεί υπάρχει και ο εκθεσιακός χώρος, όπου φυλάσσεται η συλλογή των παλιών αυτοκινήτων που είχε συγκεντρώσει ο Βασίλης Καρράς.

Η σορός του Βασίλη Καρρά έφτασε στο Κοκκινοχώρι στις δώδεκα το μεσημέρι και τη συνόδευαν η πάντα αφοσιωμένη σύζυγός του Χριστίνα και η αγαπημένη του κόρη Ειρήνη που βρίσκονταν πάντα στο πλευρό του. Στο μικρό, γραφικό ναό του Αγίου Νέστωρος εψάλη η εξόδιος ακολουθία όπου προεξήρχε ο μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος. Ο δήμαρχος Παγγαίου Βασίλης Αναστασιάδης στον επικήδειο που εκφώνησε μίλησε με λόγια συγκίνησης και αγάπης για τον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με τη λαϊκή μουσική και την προσφορά, τον άνθρωπο που δεν ξέχασε ούτε για μια στιγμή τις ρίζες του.

Το σπίτι του Βασίλη Καρρά, στο κέντρο του χωριού, ήταν πάντα ανοιχτό σε όλους τους φίλους και συγγενείς. Όσοι είχαν μάλιστα την ευκαιρία να τον επισκεφθούν από κοντά, λίγες εβδομάδες πριν από την επιδείνωση της της υγείας του, αναφέρονταν στη γενναιότητα με την οποία αντιμετώπιζε την ασθένειά του. Η ταφή του Βασίλη Καρρά έγινε στο κοιμητήριο του χωριού, όπου φίλοι και συνάδελφοι τον συνόδευσαν με δάκρυα στα μάτια.

Στον χώρο του κοιμητηρίου, φίλοι και συνεργάτες του Βασίλη Καρρά είχαν αναρτήσει μικρά και μεγάλα πανό με λόγια λατρείας προς το πρόσωπό του, ενώ οργανοπαίχτες ερμήνευσαν γνωστά και αγαπημένα τραγούδια, με τα οποία τον αποχαιρέτησαν όλοι όσοι ήταν συγκεντρωμένοι.

Όπως ανέφερε ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στη Βόρεια Ελλάδα Βαγγέλης Κοκολάκος, ανάμεσα στους πιστούς φίλους που συνόδευσαν τον Βασίλη Καρρά στην τελευταία του κατοικία ήταν η Δέσποινα Βανδη, ο Αντώνης Ρέμος και η Πάολα Φωκά, αλλά και πολιτικοί όπως ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος και ο πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης Μάκης Ψωμιάδης.

Μιλώντας συγκινημένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το πρωινό» και το Γιώργο Λιάγκα, ο μαέστρος της ορχήστρας του Βασίλη Καρρά Γιάννης Γκιούρας τον εξύμνησε για την άριστη στάση του ως συνεργάτη και εργοδότη και τόνισε ότι όσοι εργάζονταν μαζί του θαύμασαν την αυτοθυσία του και την ευθύνη του να μην τους εκθέτει ποτέ σε κίνδυνο ανεργίας και φτώχιας. «Δε μπορούμε ακόμα να το πιστέψουμε ότι έφυγε. Τον είδα τελευταία φορά πριν μία εβδομάδα και πάλι η ευδιαθεσία του, η αισιοδοξία του, το χαμόγελό του, η καλοσύνη του, μας “ξεγέλασαν” και πιστέψαμε ότι η υγεία του πήγαινε καλύτερα», είπε χαρακτηριστικά ο μουσικός.

Σε ανάλογο ύφος ο πρόεδρος του Κοκκινοχωρίου ερωτηθείς από το Γιώργο Λιάγκα, σημείωσε: «Στην κυριολεξία ανέστησε το χωριό μας. Του έδωσε υποδομές, ομορφιές, εγκαταστάσεις. Βοήθησε αμέτρητες οικογένειες που είχαν ανάγκη και δεν άφηνε αυτό να μαθευτεί ποτέ. Κι όλα αυτά από ταπεινοφροσύνη, καλοσύνη, αγάπη για τους άλλους».

Η συνάδελφος και φίλη του Πέγκυ Ζήνα μιλώντας στο «Πρωινό» ανέφερε: «Δεν έχουμε καταλάβει ποιον χάσαμε πριν λίγες μέρες. Ο Βασίλης δεν ήταν απλά ένας συνάδελφος. Δεν ήταν απλά ένας φίλος. Ήταν η ψυχή, το μυαλό, η αγκαλιά των ελλήνων τραγουδιστών. Δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να τον αναπληρώσει σ’ αυτό το συνδυασμό τεράστιου ταλέντου, φοβερου επαγγελματισμού και χρυσού χαρακτήρα».

